Le palmarès de la Berlinale a mis à l'honneur les femmes. Le jury a décerné l'Ours d'or à Carla Simon pour son film «Alcarras», un hommage aux petits exploitants agricoles avec pour décor la Catalogne. Le Festival international du film de Berlin a sacré mercredi dernier le film espagnol «Alcarras» de la réalisatrice Carla Simon. En décrochant l'Ours d'or, la cinéaste de 35 ans devient la troisième jeune réalisatrice d'affilée à être sacrée par un festival majeur, après les Françaises Julia Ducournau, Palme d'or à Cannes pour «Titane» et Audrey Diwan, Lion d'or à Venise pour L'Événement». Si on y ajoute le triomphe aux Oscars 2021 de l'Américaine Chloé Zhao?, avec «Nomadland», ces prix les plus prestigieux de la planète cinéma semblent témoigner, cinq ans après le début de l'affaire Weinstein, d'une volonté de rééquilibrage au sein d'une industrie longtemps dominée par les hommes. À Berlin, le palmarès est quasi exclusivement féminin, avec un Prix de la meilleure réalisation à la Française Claire Denis pour «Avec amour et acharnement» et un Prix «non-genré» de la meilleure interprétation à l'actrice germano-turque Meltem Kaptan. «C'est une tendance qui est là pour rester parce que les références changent. Quand j'étais étudiante, il était difficile de se référer à des réalisatrices, mais petit à petit ça change, parce qu'il y a une volonté, parce que nous sommes la moitié de l'humanité et que nous devons donc raconter la moitié des histoires. Mais nous n'y sommes pas encore», a déclaré Carla Simon en conférence de presse. L'Ours d'or met aussi la lumière sur le devenir de l'agriculture et des paysans, bousculés par la modernité. Alcarras est, en effet, une ode aux petits exploitants, qui se déroule le temps d'un été dans un coin de Catalogne, baigné par le soleil. Le président du jury, le réalisateur américain M. Night Shyamalan, a salué la performance des acteurs qui ont su «montrer la tendresse et le combat d'une famille», et mettre en lumière «notre dépendance à la terre». Carla Simon, qui avait déjà reçu un Prix du premier film à Berlin pour «Eté 1993» (2017), a aussi dédié son prix aux «petites familles d'agriculteurs qui cultivent chaque jour leur terre pour remplir nos assiettes».