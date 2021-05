L'ouvrage porte le titre:«Organisation traditionnelle de la société kabyle». L'ouvrage s'étale sur la période de 1800 à 1950. Le livre se penche sur l'ensemble des aspects inhérents à l'organisation traditionnelle de la société kabyle. Mohand Sadeg qui a passé de longue années à préparer cet ouvrage en s'adonnant à un travail titanesque surtout en matière de recherches et de documentation, se penche ainsi sur une infinité de thèmes dans un livre qui gagnerait à être lu par tous ceux qui s'intéressent de près ou de loin, à la société kabyle et surtout à son mode d'organisation d'avant qui a été déjà mis en valeur par plusieurs auteurs, notamment étrangers. Mohand Sadeg passe au crible l'ensemble des structures sociales qui caractérisent la société kabyle dont la famille élargie, takheroubt, adrum ou le clan familial, le village (taddart), lâarch, etc.

Mission des hommes

L'auteur décrit avec une grande et remarquable précision la structuration, l'organisation et la mission de chacune de ces mini-institutions ainsi que de celles de leurs membres.

Par exemple, dans le cas de la famille élargie, l'auteur explique quelles sont les missions dévolues au chef de famille appelé communément le vieux (amghar). L'auteur se penche sur la mission des hommes de la famille en évoquant le rôle des hommes envers leurs semblables, les hommes face aux forces de la nature ainsi que les «hommes et le marché». Il y est également question de la mission des femmes et de la vieille dans la famille.

L'auteur y évoque la femme dans la société, sa place et son rôle et la femme et la fontaine. Mohand Sadeg livre quelques particularités, notamment en ce qui concerne «la femme seule». Sans omettre la place des enfants. Il en est de même concernant les aspects de l'organisation traditionnelle qu'on retrouve dans les villages.

L'auteur fait redécouvrir tous les détails de cette organisation où rien n'est laissé au hasard. Mohand Sadeg rappelle qu'au lendemain de l'indépendance, plusieurs villages ont repris l'ancienne organisation, développée dans l'ouvrage, mais cette fois-ci, elle était très réduite en matière de prérogatives, les Kabyles ayant respecté pour la première fois dans leur histoire l'autorité centrale de l'Etat qui est représentée par le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire.

La vie des Kabyles

«Avènement auquel les Kabyles avaient grandement participé par leur combat», rappelle Mohand Sadeg. Après 1962, l'organisation villageoise s'est limitée de ce fait à apporter son aide à la réalisation des projets et programmes de l'Etat dans le domaine social au profit des populations, souligne encore Mohand Sadeg. Afin de remettre le lecteur de l'ambiance de cette époque de la vie des Kabyles, l'auteur a choisi de romancer son style d'écriture.

La richesse de ce livre est multiple. Le lecteur aura tout le loisir de la découvrir. Il y a par exemple le fait que toutes les expressions utilisées dans le mode d'organisation traditionnelle de la société kabyle sont reprises aussi bien en langue française qu'en kabyle.

L'auteur de ce livre est un ancien cadre de la jeunesse et des sports ayant exercé pendant des décennies dans la wilaya de Tizi Ouzou.

Il est né en 1945 dans la même région. Depuis son départ à la retraite en 2006, il s'est mis à l'écriture car ayant accumulé une grande expérience dans la vie professionnelle et dans la vie tout court.

Mohand Sadeg a publié un premier livre en 2014 intitulé

«Pour une politique de la jeunesse cohérente et adaptée à ses préoccupations».

Un ouvrage qui a obtenu un énorme succès en librairie.