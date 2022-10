À l'occasion du Festival de musique symphonique, qui se tiendra à l'opéra d'Alger, Boualem Bessaïeh, l'Italie prendra part le 18 octobre prochain, avec l'orchestre le plus célebre en Italie. Il s'agit de l'Orchestre philharmonique Arturo Toscanini. Ce dernier se compose de 54 personnes qui seront accompagnées de six personnes du staff. L'Orchestre pilharmonique Arturo Toscanini naît à Parme en 2022 comme prolongement de l'Orchestre de l'Émilie-Romagne Arturo Toscanini. Il est considéré de nos jours comme l'une des plus importantes phalanges symphoniques italiennes. Parmi les grands chefs l'ayant dirigé, nous retrouvons Gianandrea Gavazzeni, Vladimir Delman, Kurt Masur, Lorin Maazel, Georges Prêtre, Zubin Mehta, Jurij Temirkanov, Vladimir Jurowski, James Conlon, Michele Mariotti, Riccardo Frizza, Omer Meir Wellber, Alpesh Chahuan et Fabio Luisi. Nombreuses sont ses collaborations avec des solistes de renom tels que Misha Maisky, Ivo Pogorelich, Jean-Yves Thibaudet, Maxim Vengerov, Krystian Zimerman, Viktoria Mullova, Gil Shaham, Vadym Kholodenko, Pablo Ferrandez, Simone Rubino, Carmela Remigio, Marianna Pizzolato ou Matthew Polenzani. Enrico Onofri, chef principal depuis 2020, se positionne dans un parcours d'approfondissement de la pratique et du répertoire, tant classique que pré-classique - notamment grâce à l'accueil de spécialistes éminents tels que Federico Maria Sardelli, Rinaldo Alessandrini, Ton Koopman, Fabio Biondi ou Christophe Rousset. Depuis la saison 2021-22, Kristjan Järvi est le chef invité principal. Onofri et Järvi constituent des figures fondamentales pour le parcours de perfectionnement technique et stylistique de l'orchestre, aux côtés du maestro Omer Meir Wellber, directeur musical du Festival Toscanini. L'orchestre Philharmonique Arturo Toscanini est acclamé par la critique et le public des plus grandes salles internationales, dans des villes telles que Washington, New York, Madrid, Tokyo ou Pékin. L'orchestre siège au Centro di Produzione Musicale Arturo Toscanini et se produit principalement à l'Auditorium Paganini, projeté par Renzo Piano. Depuis 2012, l'Orchestre philharmonique Arturo Toscanini est partenaire du Festival Verdi de Parme, société artistique du nom de deux musiciens parmesans incontourbales: Verdi et Toscanini.