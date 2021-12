L'avant-première du film doublé en tamazight, «L'Opium et le Bâton», est prévue pour mardi prochain à la salle Ibn-Zeydoun de Riyad El-Feth (Alger), à l'occasion du 104ème anniversaire de la naissance de l'écrivain, feu Mouloud Mammeri, a annoncé, samedi, le Haut Commissariat à l'amazighité (HCA). Réalisé par Ahmed Rachedi, ce film-culte du cinéma national est une adaptation du roman éponyme de l'écrivain et chercheur en anthropologie Mouloud Mammeri, sorti en salle en 1971. «Il nous revient cette année avec la fraîcheur de la langue maternelle de beaucoup d'Algériennes et d'Algériens: le tamazight», a précisé le HCA dans un communiqué. La version amazighe est accomplie par Samir Ait Belkacem, «dans le respect des standards internationaux en la matière, concrétisant ainsi une passerelle entre les deux langues nationales, l'arabe et le tamazight», a-t-il souligné, relevant que «cette performance ouvre de nouvelles perspectives pour la production cinématographique nationale, et ce à la faveur du doublage professionnel afin d'offrir à un public plus large la redécouverte de chefs-d'oeuvre artistiques d'une dimension historique, linguistique, culturelle et patrimoniale indéniables». Une sortie en salles dans différentes villes du pays, ainsi que pour la communauté nationale établie à l'étranger, est prévue «dès l'entame de la nouvelle année 2022» par le HCA et l'Agence algérienne pour le rayonnement culturel (Aarc), ajoute le communiqué.