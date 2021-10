Le secteur de la culture de la wilaya d'Illizi sera doté d'une antenne de l'Office national des droits d'auteur et droits voisins (Onda) après en avoir obtenu l'approbation du ministère de tutelle, a-t-on appris lundi auprès de la direction locale de la culture. Les services du secteur de la Culture ont obtenu officiellement l'approbation du ministère de tutelle à leur demande d'ouverture d'une antenne de l'Onda, a affirmé à l'APS le directeur de la culture d'Illizi,Hassen Bahidi. Ils s'emploient, actuellement, à identifier puis délimiter le terrain devantservir d'assiette à la concrétisation de ce projet dans les meilleurs délais, a-t-il précisé. L'ouverture d'une antenne locale de l'Onda vise à rapprocher le service public des artistes et hommes de culture, les faire bénéficier des avantages offerts par cet organisme, notamment la protection de leurs droits moraux et matériels, en plus de promouvoir les activités créatives culturelles et de préserver le legs culturel et civilisationnel de cette région, a souligné Bahidi. Le directeur de la culture a fait état de deux sollicitations formulées par ses services au ministère de la Culture et des Arts, allant dans le sens de la préservation et la valorisation du patrimoine matériel et immatériel de cette région dans l'extrême Sud-Est du pays, une région renfermant un riche patrimoine universel qui n'a pas encore révélé tous ses secrets. Ces sollicitations, a précisé Bahidi, concernent l'ouverture d'une antenne du Centre de recherches préhistoriques et anthropologiques dans la région du Tassili N'Ajjer (wilayas d'Illizi et Djanet) et une antenne de l'Office national de gestion et d'exploitation des biens culturels protégés.