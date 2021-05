L'Office national de la culture et de l'information (Onci) a annoncé, dimanche, la suspension de toutes les activités qui étaient programmées à travers ses salles au niveau national, en prévention contre la propagation du Coronavirus.

Dans un communiqué, l'Office a fait état de la suspension de ses activités dans le cadre des mesures préventives contre la propagation de la Covid-19 et des dispositions du confinement partiel décidées à travers plusieurs wilayas pour la préservation de l'intégrité des citoyens. Cette décision, qui s'applique à l'ensemble des espaces relevant de l'Office a pris effet depuis la date du samedi 1er mai pour la salle Ahmed Bey (Constantine), la salle 8 Mai 45 de Kherrata (Béjaïa), la salle des Issers (Boumerdès) et le complexe culturel Abdelouahab Salim de Tipasa, précise le communiqué. L'Onci avait programmé, pour le mois sacré, «Les Soirées du Ramadhan» qui ont débuté le 21 avril dernier.