L'événement culturel a été marqué par un très riche éventail de communications ayant trait à différents sujets et ayant été animées par des écrivains venus de plusieurs régions. Ce qui a sans doute marqué ce Salon du livre c'est surtout l'hommage rendu au célèbre dramaturge et poète Abdellah Mohia dit Mohand Ouyahia. Pour assurer cet hommage, il a été fait appel à l'un des spécialistes de la dramaturgie et de la poésie de Mohia, à savoir l'universitaire et auteur Saïd Chemakh, également militant de longue date des Commissions nationales du Mouvement culturel berbère (MCB) et élève direct de Salem Chaker, l'un des piliers de la recherche dans le domaine amazigh. Dans une intervention très riche et extrêmement fournie en détails, Saïd Chemakh a relaté le parcours d'Abdellah Mohia dans le domaine de l'adaptation théâtrale en kabyle. Un créneau qui était vierge à l'époque et que Mohia a réussi à investir corps et âme avec beaucoup de savoir-faire. Saïd Chemakh a également expliqué pourquoi Mohia avait opté pour l'enregistrement sur des supports cassettes et non pas dans des écrits. L'objectif étant de toucher un maximum de personnes, faut-il le rappeler. Il faut souligner qu'à l'époque, le nombre de personnes qui pouvaient lire en tamazight était très réduit pour les raisons que tout le monde connaît. Saïd Chemakh a expliqué que Mohia avait opté pour la traduction d'oeuvres d'auteurs (romanciers et dramaturges) connus dans les quatre coins du monde à l'instar de l'Italien Pirandello, prix Nobel de littérature, entre autres.

Le centre d'intérêt des universitaires

L'orateur a précisé que l'objectif de Mohia consistait en l'enrichissement de la culture kabyle qui avait tant besoin de ce genre d'initiatives. Abondant dans le même sens, l'universitaire et chercheur Amar Laoufi a révélé qu'en dépit de sa disparition physique en 2004, Mohia demeure au centre de l'intérêt de plusieurs universitaires. Plusieurs travaux universitaires sur l'oeuvre de Mohia ont été réalisés dans les différents départements de langue et culture amazighes.

La rencontre autour de la vie et de l'oeuvre de Mohia a été extrêmement attrayante et a permis d'assouvir la curiosité de l'assistance, Mohia étant l'un des hommes de culture amazighophones ayant le plus marqué plusieurs générations. De nombreuses autres conférences ont eu lieu ainsi que des tables-rondes à l'instar de celle animée par les auteurs Djamel Laceb, Hacène Halouane et Hamid Bilek, ayant à leur actif des romans en tamazight et des recueils de contes. Ces derniers ont décortiqué le thème inhérent au patrimoine amazigh. De son côté Hocine Haroun a animé une intervention pour parler de son roman émouvant intitulé «La relique».

Une participation exceptionnelle des femmes

Le programme du même salon s'est poursuivi en outre avec une conférence sur «L'Algérie des temps préhistoriques, un patrimoine méconnu» présentée par Ginette Aumassip. Hier, de nombreuses autres interventions devaient avoir lieu comme la présentation du roman «Le prodige» de Tarik Ait Menguellet et «Marée basse» de Adib Benazzi. D'autres conférences sont au menu et doivent être animées par les écrivains Djawad Rostom Touati, Idir Hachi, Mocrani Hamdane... Pour aujourd'hui, dernier jour du Salon du livre d'Ath Yanni, on prévoit les interventions des écrivaines Salima Mimoun et Ferroudja Ousmer. Il faut préciser que l'écrivain poète et journaliste Arezki Metref est présent à ce salon. Il a, notamment animé un atelier d'écriture. D'autres ateliers de chants et de contes ont été au menu. Il y a lieu de préciser également, qu'il y a eu une présence d'un nombre record d'écrivains à ce rendez-vous culturel. La présence des femmes ayant publié des romans et des livres relevant d'autres genres est aussi à mettre en relief. En effet, la participation des femmes à ce salon a été exceptionnelle.