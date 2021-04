Celle-ci est visible jusqu'au 14 avril prochain. Cette expo comprend une trentaine de tableaux aux couleurs chaudes, principalement la couleur ocre qui revient comme un leitmotiv. Il faut savoir que l'artiste-peintre est aussi une championne d'escalade en montagne. Elle y consacre au moins quatre jours par semaine de son temps. Ce n'est pas anodin donc si un de ses tableaux s'appelle Canyon en référence aux montagnes du canyon du Ghoufi dans la wilaya de Batna. Sur ce tableau nous apercevons justement un amas de petites pierres amoncelées ramenées de là-bas, car l'artiste se plait aussi à collecter des pierres lors de chaque voyage. Curieuse et toute à tout, l'artiste mêle plusieurs matières dans ses tableaux où le signe particulier de sa peinture reste la calligraphie berbère ou les lettres amazighes avec lesquelles elle insuffle des traits tout en mouvement, en leur imputant un caractère esthétique hautement abstrait. De l'art avec lequel elle parvient à accrocher le regard du visiteur. L'on retrouve dans ses peintures aussi un mélange de sable, d'acrylique, de peinture à l'huile et même d'épices.

L'Afrique est omniprésente aussi via le masque ou le totem, tout comme les montagnes et les êtres figés dans l'espace avec ces lettres travaillées autrement. Ses peintures ont du relief, de la consistance parfois. L'on éprouve une certaine force que l'artiste veut apporter à ses oeuvres au toucher rugueux comme le sont les montagnes qu'elle escalade avec courage et patience.

L'artiste nous confie ses péripéties en montagne. Passionnée, elle en parle avec enthousiasme y compris de son autre travail en tant que chef opératoire dans le domaine de la traumatologie et l'ophtalmologie, notamment.

Bénévole, elle est membre de l'association d'ophtalmologie de Tlemcen. Elle est aussi designer d'intérieur. Elle aide à aménager des maisons et soutenir les jeunes mariés dans le besoin. C'est dire le nombre de casquettes que possède cette femme aux multiples ressources. Généreuse, l'artiste qui aime donner, peint ainsi ce qu'elle voit, mais ce qu'elle ramène avec comme souvenir entre matière et souvenirs qu'elle transforme en oeuvre d'art. Elle nous confie que son plaisir est de voir l'émerveillement dans le regard de l'Autre, lorsqu'elle se donne sans com-

pter et de façon tout à fait bénévole, surtout lorsqu'elle vient en aide aux gens simples...outre la montagne, la peinture est son autre bouffée d'oxygène et sa source d'évasion, qu'elle se plait aussi à partager avec les autres...Et c'est là où réside probablement plus son don, dans son altruisme des plus remarquables.