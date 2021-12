L'information est désormais officielle puisqu'elle provient directement du ministère de la Culture et des Arts qui l'a rendue publique en la confirmant, jeudi dernier. Après plusieurs rumeurs ayant circulé sur l'éventualité du retour du Sila, cette fois-ci l'information est officielle. Il s'agit du retour de la plus grande manifestation culturelle en Algérie, drainant des centaines de milliers de visiteurs et de férus de la lecture qui proviennent des quatre coins du pays.

Le Sila n'a pas eu lieu durant ces deux dernières années à cause de la crise sanitaire inhérente à la pandémie de la Covid-19, rappelle-t-on.

Le ministère de la Culture et des Arts a précisé que le Sila se tiendra dans le lieu habituel, c'est-à-dire à la Safex aux Pins maritimes d'Alger.

Le ministère de la Culture et des Arts a indiqué que cette nouvelle édition revêt un caractère tout particulier et un cachet très symbolique puisqu'il s'agit du passage d'un quart de siècle sur cet événement.



Une édition bien particulière

Il s'agit, est-il rappelé, d'un quart de siècle qui a permis à ce Salon international du livre de constituer une escale et une halte incontournable pour tous les acteurs du livre de manière générale en touchant plusieurs générations d'Algériens et faisant de ce rendez-vous un événement qui permet de revisiter à chaque fois l'Histoire de l'Algérie.

Le ministère de la Culture et des Arts a précisé en outre que cette 25ème édition du Sila sera une occasion pour renouer le contact entre tous les artisans et les acteurs du livre: le Sila-2022 permettra aussi de mettre à la disposition des lecteurs toutes les nouveautés du monde du livre ainsi que les livres rares. Le ministère de la Culture et des Arts a aussi rappelé que le Sila permettra aux éditeurs algériens qui ont été lourdement et négativement impactés par la crise sanitaire de renouer avec le marché du livre et de trouver les voies et moyens de commercialiser les nouveautés de leurs catalogues des deux dernières années. De même que cette 25ème édition sera une aubaine pour les centaines d'écrivains de reprendre langue de manière directe avec leurs lecteurs comme cela se faisait, avec succès, à chacune de toutes les éditions précédentes avant que la tenue du Sila ne soit brutalement interrompue par la pandémie de la Covid-19.

La 25ème édition du Sila sera surtout une occasion pour reprendre les débats fructueux et riches qui se tiennent tout au long de la durée de cette rencontre avec des écrivains, des romanciers, des essayistes et des poètes qui viennent de tous les horizons. Plus de 1000 éditeurs prendront part à cette nouvelle édition du Sila dont bien sûr des dizaines d'éditeurs étrangers qui proviendront de quatre continents. Comme à chaque nouvelle édition du Sila, il y aura un pays invité d'honneur du Salon international du livre d'Alger.

Pour cette fois, l'invité d'honneur sera l'Italie, le pays des géants de la littérature universelle comme Ovide, Dante, Dino Buzzati, Alberto Moravia, Umberto Eco, Nicolas Machiavel, Roberto Saviano, Luigi Pirandello, etc. Il faut rappeler que des centaines d'éditeurs algériens attendent avec impatience le retour du Sila surtout avec les répercussions négatives qu'ils ont eu à subir suite à la crise sanitaire qui a freiné le marché du livre depuis deux années.



Plus de 1000 éditeurs attendus

Une partie des éditeurs de livres ont même été contraints de mettre la clé sous le paillasson car les pertes subies durant cette période leur ont été tout simplement fatales et impossible à surmonter. Mais une grande partie des éditeurs de livres ont fait de la résistance. Ils ont même maintenu une certaine cadence et régularité dans la mise sur le marché de nouveautés à un rythme presque normal, comme c'est le cas des maisons d'édition Casbah, Anep, Chihab, El Amel, La pensée, L'Odyssée, Frantz-Fanon, Koukou, Khettab, Media-Plus, Identité, Tira,...

Les deux années écoulées n'ont pas été non plus sèches en matière d'émergence de nouvelles plumes.

Des dizaines de nouveaux écrivains ont publié, durant cette période, leur tout premiers romans, essais ou encore recueils de nouvelles ou de poésie.

À cet effet, ils seront présents pour la première fois en tant qu'auteurs au Salon international du livre d'Alger qui se tiendra dans le strict respect du protocole sanitaire inhérent à la prévention contre la propagation de la Covid-19 dont les détails seront rendus publics en temps opportun.