À l'occasion du premier anniversaire de la Fondation Faabba et de son musée Itinéraire Algérie-Afrique, la Fondation Benbahmed - Faabba a organisé, une rencontre baptisée think tank «AFrica -UP Coalition»,qui s'est déroulée le 17 octobre dernier au siège de ladite fondation, sise à Dar Aziza Amina, 48 Bois des Cars, wilaya d'Alger. Ayant comme objectif la mobilisation volontaire et informelle liée au caractère matériel et immatériel de l'Afrique, ce cercle de réflexion a réuni d'éminents intellectuels du continent africain reconnus dans leurs disciplines respectives, mais aussi de jeunes universitaires algériens. Aussi, pouvons- nous lire sur le dossier de presse, le musée a rouvert ses portes sous le slogan «l'an Un». Ce dernier, présente, pour rappel, des objets d'art africains originaires, de tout le continent classés par «Grandes familles culturelles»; Il propose de nouvelles pièces: masques, statuettes, instruments de musique, monnaies africaines etc.

Vulgariser l'art africain

La nouveauté de cette année est la mise au point de son site web: www.faabba.org. Ce site se présente en trois langues, arabe français et anglais.

Cette plateforme digitale se veut la vitrine de la fondation dans le domaine muséal, documentaire, et de la recherche, ainsi qu'un lien vers la page Facebook de la fondation. Rappelons que La Fondation Benbahmed, (Faaba) dédiée à la fraternité Algérie - Afrique, est née le 2 septembre 2020. Il s'agit d'une institution à caractère privé, apolitique et sans but lucratif, de nature associative. «La fondation dispose de la personnalité morale et la capacité civile et exerce ses activités sur l'ensemble du territoire national et à l'étranger. Elle a pour but de faire connaître, par l'observation, l'étude et la recherche, le continent africain dans ses interrelations avec l'Algérie, à travers, notamment, les itinéraires et les visites, particulièrement à caractère professionnel, effectués à travers le continent africain, Algérie comprise, du couple Amina (A) et Abdelkrim (A) Benbahmed (BBA), depuis la libération du pays, en juillet 1962. L'idée d'une fondation dédiée à la fraternité Algérie - Afrique, a été, largement inspirée par Amina Benbahmed dont nous commémorons, en ce jour, la deuxième année de sa disparition.».

L'engagement d'un couple de globe trotters Aussi, nous indique t-on: «Le couple qui, en tant qu'experts, a sillonné l'Afrique, a pris très vite conscience de la permanence de fraternité algèro-africaine comme en a témoigné le président fondateur de la fondation: «Dans tous les pays où nous avons travaillé, du Nord au Sud, et d'Est en Ouest, sous toutes les latitudes, sans exception aucune, en qualité d'experts, l'accueil était d'autant plus fraternel quand ils apprenaient que nous étions algériens. L'aura de la Révolution de Novembre nous avait précédés.

La permanence de la politique africaine de l'Algérie, franchement panafricaniste, depuis l'indépendance, avait contribué à entretenir l'image d'une Algérie fraternelle, solidaire des peuples africains.» Aussi, il est à signaler que la «Faaba regroupe, en son sein, des Algériennes et des Algériens ayant une sensibilité pour le continent africain, de différentess disciplines et horizons, des secteurs public et privé, de la société civile, résidents et non-résidents (diaspora, en particulier), de tous âges et conditions sociales.

Des Africaines et des Africains, originaires du reste de l'Afrique y ont été associés. Des ressortissants d'autres pays ayant un intérêt pour l'Algérie et l'Afrique pourraient également y être associés.

Les membres de la fondation confrontent leurs observations, connaissances et idées, dans le but de produire, notamment des propositions susceptibles de répondre aux défis auxquels fait face l'Algérie, particulièrement, dans ses relations avec le reste de l'Afrique, pour contribuer, notamment à rehausser ses images de marque africaine et internationale. C'est dans ce sens que l'initiative précédemment annoncée Africa-Up Coalition a été lancée.»Une bonne nouvelle ainsi pour les amoureux de l'art africain d'aller visiter ce musée en toute urgence!