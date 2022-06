À sa façon, l'IFA participe aux Jeux méditerranéens d'Oran 2022. Le sport se taille une belle part entre conférence et rencontre en tout genre. Le samedi 25 juin dernier, l'Institut français d'Oran a, notamment organisé une rencontre avec des sportifs de haut niveau engagés pour la protection de l'environnement marin et la promotion des sports marins.

Un bel exemple de coopération entre les deux rives de la Méditerranée pour valoriser et protéger notre mer en partage. Apres «la diplomatie sportive», thème du 24 juin dernier qui a été débattu, au niveau de l'espace La fourmi, c'est autour de l'économie du sport et ses impacts pour le développement durable qui sera débattue cette fois au niveau de la Chambre de commerce d'Oran et ce, aujourd'hui 26 juin. Le Village olympique quant à lui accueillera le 28 juin au matin une conférence qui sera consacrée au « sport comme outil à l'éducation à l'environnement». L'Institut français d'Oran abritera pour sa part à 16h une rencontre avec des sportifs de la délégation française. Le 02 juillet, l'IF d'Oran accueillera une rencontre avec la cheffe de délégation française. À noter que le parking de l'hôtel Le Méridien abrite en ce moment des cultures urbaines et ce, sur 500 m2 de basket 3x3, skateboard, break danse.. Le 27 juin ce sera le lieu d'une foule de battle de breaking. Le mercredi 29 juin, le théâtre La Fourmi accueillera un concert avec Fayçal Salhi. Ne vous attendez pas à un concert de musique classique. Ne vous attendez pas à entendre un répertoire traditionnel. Fayçal Salhi est un joueur de oud atypique. Autodidacte, il développe un jeu singulier. Avec les années il peaufine des techniques de jeux rarissimes, voire inédites sur le oud, cet instrument aux possibilités infinies. Le natif de Khenchela partage sa vie entre la France et l'Algérie. De cette rencontre des cultures jaillit tout naturellement une musique métisse profonde et mystérieuse qui va bien au-delà de la simple fusion de genres. Fayçal Salhi parvient à créer une atmosphère, une ambiance unique mue par l'émerveillement de la rencontre, de l'instant partagé. Fayçal est heureux de présenter sa première tournée solo en Algérie, après avoir sillonné les scènes du monde avec son groupe de jazz-orient (Vietnam, USA, Chili, Espagne, Jordanie,..). Aussi, dans le cadre du festival du théâtre méditerranéen, le Théâtre régional d'Oran accueille le 30 juin, à partir de 19h, la compagnie Olea qui présentera ka pièce La Peste de Camus. Enfin le 04 juillet, le Théâtre de verdure accueillera le DJ Wonderbraz. En somme, un programme des plus diversifiés pour marquer le coup et se souvenir de ce bel événement qui met à l'honneur les Jeux, mais aussi la culture du pourtour de la Méditerranée. Une aubaine pour les Oranais qui connaîtront jusqu'au 05 juillet une ambiance des grands jours grâce à une animation des plus denses et variées.