En attendant qu'une chaîne télé daigne s'intéresser à cette série qui vous promet pourtant de bons moments d'évasion durant le mois de Ramadhan, l'équipe continue à s'atteler à cet excellent projet qui ne manquera pas de faire retenir incontestablement l'attention du téléspectateur.

L'inspecteur Tahar et son apprenti, célèbres personnages du film culte de Moussa Haddad sont de retour!

Les deux personnages qui n'ont pas pris une ride depuis la sortie du célèbre film, il y a quarantaine d'années seront cette fois à l'honneur dans une série télé de 25 épisodes, à raison de 20 mn chacune.

La série est tournée en Hollande, ce qui lui confère déjà une aura particulière, projetant ainsi nos deux personnages dans un nouveau monde, comme le sera aussi la trame de la série. Hadj Abderrahmane, alias l'inspecteur Tahar et l'incontournable Yahia Benmabrouk, alias l'Apprenti, seront interprétés, respectivement, par Hakim Traïdia et Fodil Assoul. Sur une idée de Hakim Traïda qui habite aux Pays- Bas, le scénario dont il est l'auteur a plu à Yahia Mouzahem qui a décidé de le réaliser et le produire. C'est ainsi que l'équipe a dû s'envoler pour la Hollande et tourner cette série humoristique dans ce nouveau cadre.

L'histoire qui ne manquera pas de plaire aux grands comme aux petits, est une fiction qui se base sur le jeu vidéo dans sa mise en scène. Le synopsis de cette série est des plus ingénieux. C'est l'histoire de Mouloud, un jeune lycéen qui passe beaucoup de son temps derrière son ordinateur, malgré les complaintes de sa mère qui veut qu'il se consacre plus à ses études.

En effet, Mouloud habite avec sa mère, Malika, son père Dahmane et sa jeune soeur Louisa qui est aussi lycéenne.

Du rêve à la réalité

Mouloud est un peu attristé et préoccupé par le sort de son père. Son père travaille dans un théâtre comme agent nettoyant, alors qu'il rêvait d'être comédien. Avant cela, avec son ami, qui campait le rôle de l'apprenti, il était imitateur de l'inspecteur Tahar. Un jour, ils se disputent et ils se séparent. Depuis, ils ne se sont jamais remis ensemble. Yahia est maintenant son chef au théâtre.

Un jour que Mouloud est dans un magasin de jeux vidéo pour se renseigner, il tombe sur un boîtier étrange sur lequel sont inscrites des lettres bien mystérieuses, à savoir «Instaap».

Le propriétaire du magasin ne connaissant pas la provenance de ce jeu, laisse Mouloud l'emporter avec lui et lui propose de le payer plus tard, si le jeu lui plaît.

Mouloud prend le fameux boîtier avec lui. Il l'ouvre à la maison et l'installe sur son ordinateur. Il découvre que c'est un jeu différent de tous ceux qu'il a vus jusque -là. C'est un jeu où il peut télécharger des photos de personnes réelles dont il pourrait leur faire vivre une aventure, comme il souhaiterait, et ce grâce à une voix dans le jeu qui s'adresse à lui, comme si elle était réelle.

Un peu comme le génie de la lampe d'Aladin. Mouloud doit prononcer la même expression écrite sur le boîtier, c'est- à- dire «instaap».Mais une fois le jeu commencé, il est impossible de s'arrêter jusqu'à ce que l'aventure prenne fin. Grâce à des lunettes 3D, Mouloud vivra cette aventure comme s'il était dedans. Dans ce jeu, il peut manipuler les personnages. Il peut les envoyer dans l'endroit qu'il désire. Alors, pour Mouloud c'est l'occasion ou jamais! Il décide de réaliser le rêve de son père en le transformant en l'inspecteur Tahar et Yahia son chef, en l'apprenti.

Il leur fait vivre des aventures rocambolesques. Un peu dans le style de l'inspecteur Tahar. Même si ces aventures sont virtuelles, son père les vit aussi dans ces rêves, lorsqu'il dort. Mouloud remarque que son père commence à s'épanouir et devenir heureux.

Le jeu fera réunir ainsi le père et le fils. L'originalité de cette série est qu'on va basculer d'un pays à un autre, d'un paysage à un autre, notamment de la Casbah à Amsterdam, par exemple.

En somme, d'un réel à un autre et de la fiction au virtuel. Ce qui conférera à cette série une double mention spéciale, nonobstant son caractère divertissant et drôle, mais aussi social. On notera aussi, la participation de plusieurs comédiens algériens, dont Idir Benaïbouche et Mourad Oudjit. Des étrangers aussi prendront part à ce beau projet télévisuel.

Des situations rocambolesques

La série qui oscille entre réalité et jeu, donnera la part belle aux acteurs pour faire montre de leurs prouesses artistiques et compétences dans ce genre de produit télévisuel qui saura concilier grands et petits, d'autant plus que nous vivons, aujourd'hui, dans des sociétés où le virtuel prend de plus en plus de place dans les foyers. Très original comme scénario, l'idée du «jeu vidéo» se voudra un prévalu qui ne manquera pas d'insuffler davantage d'épaisseur à cette série qui sort de l'ordinaire, un peu comme la série Switchers qui avait défrayé la chronique un certain Ramadan 2013. Cette dernière, avait comme acteur principal le talentueux Ahmed Zitouni. Depuis, la télévision algérienne ne verra plus ce genre de format, aussi bien moderne qu'innovant, dans sa grille de programme. Et c'est fort dommage. «Pour le moment, il n'y a aucune chaîne intéressée par le produit», nous avouera Yahia Mouzahem.

Très regrettable, alors que la série vaut vraiment la chandelle, et le sujet qui allie algérianité à l'ouverture sur le monde devrait assurément cartonner, pour peu qu'on lui donne sa chance. Aussi, le tournage de la série est actuellement à l'arrêt, faute de budget. Gageons que des sponsors s'y intéresseront!