Pierre Rabhi, de son vrai nom Rabah Rabhi, est né le 29 mai 1938 à Kénadsa, dans le Sud-Ouest de l'Algérie, région de la Saoura, à 27 km de Béchar, centre cultuel renommé par la présence de la prestigieuse zaouïa de Sidi M'hamed Bouziane). Kénadsa est aussi le milieu culturel par excellence qui brille par une flopée de mélomanes de la musique de tout genre, se frottant aux poètes et écrivains dont la notoriété dépasse les frontières nationales, Yasmina Khadra, Malika Mokadem. Voilà le berceau natal du défunt Pierre Rabhi, décédé samedi 4 décembre 2021 à Lyon à l'âge de 83 ans. Par ailleurs, j'ai voulu faire participer ma plume -1) eu égard essentiellement à son côté défenseur de la nature et à l'écologiste de renommée mondiale qu'il a été, -2) remercier son frère de son hospitalité réservée à mon ami, si Abdelmadjid Rezkane, -3) joindre ma voix à celle de si Rachid Gasmi, personnalité emblématique de la Saoura, connu du monde sportif qui dépasse les frontières régionales, aux écrivains tels que Yasmina Khadra de Kénadsa, qui l'ont adulé dans les pages facebook respectives, et tant d'autres etc.. Il y a de cela, quelques années, j'ai accompagné si Abdelmadjid Rezkane à Béchar, connu du monde sportif, organisateur de marathons à travers l'Algérie, aidé en cela à Béchar par si Larbi Salhi, alors vice-président de l'APC de Béchar, ancien collaborateur de si Rezkane, à la tête du Pari Sportif, qui nous offrit l'hospitalité entière chez lui généreusement. C'est là où nous avons rencontré si Ahcène Rabhi, vice-président de l'APC. D'emblée ce dernier insista pour le déjeuner. Il faut dire que la famille Rabhi est connue dans la région d'une part, pour sa foi musulmane inébranlable et d'autre part, l'implication du père et des frangins Rabhi dans la vie sociétale cultuelle et culturelle de Béchar. Ayant relevé la concordance du nom de Rabhi, si Rezkane questionna sur l'existence d'un lien éventuel avec Pierre Rabhi. «Il s'agit de mon frère Rabah. Il a été accueilli par un couple d'enseignants français. Ensuite, le couple s'est installé à Oran puis a regagné la France en quittant définitivement l'Algérie, depuis plus de nouvelles?». Après l'immense et agréable surprise, si Rezkane se dit disposé à fournir les coordonnées du défunt pour se mettre en contact avec lui. Voilà l'anecdote qui a établi certainement la relation avec la famille qui s'ajoute positivement à la notoriété des Rabhi. En Afrique comme en Europe, agriculteur, Pierre Rabhi est connu comme écologiste, défenseur infatigable de la nature. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages consacrés à son violon d'Ingres, la défense de l'environnement dont le plus remarquable fut sans doute «Vers la sobriété heureuse». Il cloture cette bataille par la création de l'association «Terre et humanisme». La société universelle retiendra de l'homme, une vie consacrée exclusivement à la terre qui, aujourd'hui l'accueille certainement à bras ouverts.