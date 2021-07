À l'occasion de la commémoration de la fête de l'indépendance de L'Algérie, qui revêt un aspect culturel et artistique, et afin de célébrer le rôle primordial que l'art a joué dans la résistance et la libération de l'Algérie, la galerie d'art Le paon, sise à Riad El Feth organise depuis le 3 juillet une grande exposition intitulée, «l'Indépendance aux couleurs de l'art». La galerie d'art Le Paon organise cet événement à l'occasion du 59ème anniversaire de l'indépendance de l'Algérie, ainsi que la relance de l'activité de la salle d'exposition de la galerie d'art «Isma»; avec un nouveau souffle et une vision artistique tournée vers l'avenir, en phase avec son histoire, car elle est considérée comme l'une des plus importantes galeries d'exposition en Algérie, où les plus renommés des artistes plasticiens nationaux et internationaux ont exposé. L'exposition organisée par la galerie d'art Le Paon regroupe de nombreux artistes plasticiens de différentes écoles et courants artistiques. Aussi, samedi dernier, l'occasion a été offerte à l'auteure Yousra Mouloua de donner une lecture de son livre/opéra intitulé «Romepâtra». Cet ouvrage rappelons-le convoque dans une tragédie en 5 cinq actes, écrite dans une approche poétique, les quatre plus grandes reines de l'histoire de l'Égypte antique, soit Cléopâtre, Hétéphérès, Hatshepsout et Nefertiti dans un récit palpitant dont la chute est résumée par le titre de l'oeuvre. Un livre qui raconte l'histoire de l'émancipation de la femme à travers la plus haute des civilisations antiques.