L'huile d'olive accède désormais à une autre reconnaissance. Ses vertus louées par les anciens et peu reconnues par ces temps modernes, sont ainsi vantées dans des articles de beaucoup de revues scientifiques spécialisées. Toutes reprennent les résultats de recherches menées depuis 1990 par les chercheurs du Collège américain de cardiologie qui ont abouti à la consécration de ce produit noble comme l'un des aliments qui prolongent la durée de vie des êtres humains. Les vertus de l'huile d'olive longtemps reconnues par les anciens sont aujourd'hui reconnues par de plus en plus de scientifiques, au point où cette caractéristique réunit l'unanimité.

En effet, dans un article publié en date du 19 janvier 2022, la revue spécialisée Alternative santé écrit que la consommation d'«environ une demi-cuillère à soupe d'huile d'olive chaque jour est associé à un risque plus faible de mourir d'une maladie cardiovasculaire, d'un cancer, d'une maladie neurodégénérative ou respiratoire». Cette revue qui reprend les conclusions du Collège américain de cardiologie explique en effet qu'«en suivant durant 28 ans, 60 582 femmes et 31 801 hommes (exempts de maladies cardiovasculaires et de cancer), les chercheurs ont remarqué que, comparativement à ceux qui ne consommaient jamais - ou rarement - d'huile d'olive, ceux qui en avaient la consommation la plus élevée (soit une demi-cuillère à soupe ou 7 g par jour) avaient 19% de risque en moins de décéder d'une maladie cardiovasculaire, 17% de risque en moins de décéder d'un cancer et 29% de risque en moins de mourir d'une maladie neurodégénérative».

Des conclusions reprises également par la revue spécialisée, News Médical Life Sciences qui rappelle que «c'est la première étude d'observation à long terme sur la consommation et la mortalité d'huile d'olive aux États-Unis. La plupart des recherches précédentes sur l'huile et la santé d'olive s'est concentrée sur des populations de l'Europe et du Bassin méditerranéen, où la consommation d'huile d'olive est plus élevée». L'article basé sur l'étude neuve aboutie par des chercheurs à partir de Harvard T.H. Chan School de santé publique, affirme en effet que «les gens qui absorbent des montants plus élevés d'huile d'olive peuvent abaisser leur risque de la mort prématurée en général et des causes spécifiques comprenant la maladie cardio-vasculaire, le cancer, et la maladie neurodégénérative, comparée aux gens qui, ou presque, ne consomment jamais l'huile d'olive. Les chercheurs ont également constaté que les gens qui ont absorbé l'huile d'olive au lieu de la graisse animale ont eu un plus à faible risque de la mortalité totale et de cause-détail», précise-t-elle.

Enfin, il convient ainsi de rappeler que la nature a largement gâté de ses bienfaits, les populations du pourtour méditerranéen autour duquel pousse à profusion l'olivier. Les populations algériennes et nord-africaines ont depuis des lustres privilégié cette huile dans leur alimentation. Et, nous continuons encore à nous croire plus intelligents que les anciens.