L'Association France-Algérie qui récompense un talent littéraire algérien et valorise la création éditoriale algérienne, décernera le vendredi 03 décembre prochain son Prix littéraire 2020 à Hakim Laâlam, l'auteur de «L'homme-carrefour et autres histoires d'un pays impossible» (Editions Frantz Fanon). La cérémonie aura lieu au Centre national du livre (CNL).

L'événement sera agrémenté d'intermèdes musicaux. L'auteure, compositrice et interprète, Samia Diar, sera là pour faire vibrer la soirée et les convives sous sur les rythmes des musiques chaâbies et flamenco.

Pour rappel, comme nous l'indique une des organisatrices de cet événement, Nadia Agsous, «L'Association France -Algerie (AFA) a été créée dès 1963 afin de maintenir, après l'indépendance de l'Algérie, des liens féconds entre les sociétés française et algérienne.

Née à l'initiative de Germaine Tillion, ethnologue et résistante française, avec le soutien du général de Gaulle et de plusieurs personnalités françaises, l'AFA s'attache à valoriser les initiatives culturelles et la scène de création algérienne en les faisant connaître auprès du public français.

Dans ce cadre, elle attribue chaque année un prix littéraire destiné à faire découvrir un talent littéraire émergent ayant publié en langue française, en Algérie ou en France, un roman ou un recueil de nouvelles, évoquant la société algérienne contemporaine.» Notons que le Prix littéraire AFA existe depuis 2017.

Le Premier Prix a été attribué à Kaouther Adimi, le 2ème à Samir Toumi, celui de 2020, le troisième sera ainsi décerné, à Hakim Lalaâm pour son recueil de nouvelles intitulé «L'homme-carrefour» et autres histoires d'un pays impossible,» publié en 2019, aux éditions Frantz Fanon, en Algérie.

«Il devait lui être décerné en avril 2020. L'auteur devait être parmi nous, mais en raison de la crise sanitaire - c'était le premier confinement - nous n'avons pas pu lui remettre le prix car nous avons été contraints de reporter la cérémonie à une date ultérieure.» fait encore savoir Nadia Agsous, elle-même auteure.

De la société algérienne en question

Pour rappel, le Prix littéraire AFA a lieu une fois par an. Il récompense un auteur ou une autrice qui, dans son oeuvre littéraire, roman ou recueil de nouvelles, d'expression française, traite de la société algérienne de nos jours ou de la relation culturelle franco-algérienne.

Le jury est composé de 4 membres, à savoir Jean-Yves Autexier, Nicole Lefour, Chantal Jourdan et Morgan Sportès qui est le président du jury.

«L'homme-carrefour» a été sélectionné pour ses qualités littéraires.

L'écriture de Hakim Laâlam est très imagée, précise, minutieuse et parsemée de détails. Elle fait apparaître l'auteur comme un ciseleur des mots.

Sa nouvelle «L'homme-carrefour», qui est le titre du livre, nous plonge dans un monde imaginé, surréel presque.

L'auteur, ce ciseleur des mots

L'attente et le suspense rythment la trame narrative qui nous tient en haleine, et nous incite à suivre les péripéties de cet homme-carrefour qui devient un personnage sympathique auquel les lectrices et les lecteurs s'attachent par sympathie, par empathie.», note Nadia Agsous. Et d'estimer encore: «La cérémonie de remise du Prix 2020 se déroulera au Centre national du livre.

Le choix du lieu n'est pas fortuit. Il a une forte portée symbolique. L'AFA voulait ainsi valoriser le lauréat et mettre à l'honneur la création éditoriale algérienne. L'un des objectifs de l'Association France-Algérie est de favoriser les échanges, les liens fraternels et le partage entre le peuple algérien et français.

La cérémonie du 3 décembre au Centre du livre aura une portée symbolique importante car ce sera l'occasion pour les Français et les Algériens de se retrouver autour d'un moment festif et rassembleur qui célèbrera la littérature et honorera un auteur.»Et d'indiquer: «Seront également présents lors de cette cérémonie de remise du prix, Anouar Boudia et Hacène Bensaad, les deux artistes qui ont réalisé l'affiche: la belle baie d'Alger vue de la tour Eiffel -, une belle harmonie de couleurs, blanc, bleu, et marron.

Les deux artistes nous invitent à contempler Alger et sa belle baie à partir de Paris, lieu où nous sommes ancrés et qui nous offre l'opportunité d'avoir un oeil sur une terre qui, depuis la crise sanitaire, devient de plus en plus inaccessible pour beaucoup d'Algériennes et d'Algériens qui vivent à l'étranger.»

Enfin, il est bon à savoir que l'appel à participer au Prix de la prochaine session, sera lancé à compter de janvier 2022.