L'ambassade des Pays-Bas organise ce 8 juillet 2021, à partir de 19h, une rencontre virtuelle exclusive avec l'écrivain néerlandais très connu Abdelkader Benali qui a écrit le récit «Voyageurs d'une autre ère» sorti en 2020, qui raconte l'histoire incroyable de Mourad Raïs né Jan Janszoon. Un corsaire converti à l'Islam qui est allé jusqu'à changer de nom pour se faire une place à Alger. Ce récit dresse l'épopée de Mourad Raïs et se mêle à la vie personnelle de l'auteur. Mourad Raïs est un personnage fantasmagorique dans l'imaginaire collectif tant néerlandais qu'algérien. Benali va nous aider à démêler le vrai du mythe. Le débat sera animé par Salim Brahimi et sera entièrement live en ligne à travers la plateforme Zoom d'où les participants pourront poser leurs questions et interagir avec l'auteur. D'ailleurs, l'invitation est ouverte au public dans la limite de 100 places (il vous suffira de vous inscrire à l'adresse https://forms.gle/xXwKy 3Yud7AdFuFk9 et le tour est joué!).

Abdelkader Benali et Mourad Raïs, quel lien?

Dans son livre, Abdelkader Benali entrelace habilement l'histoire de sa propre vie avec celle du pirate et aventurier néerlandais Jan Janszoon. Il s'avère qu'ils partagent plus de choses que Benali ne le pensait. Abddelkader Benali appelle parfois sa fille «pirate» en plaisantant. Il peut maintenant lui dire que ses ancêtres étaient de vrais pirates. Quel enfant n'en voudrait pas? Sur son bureau, il y a une photo de son arrière-grand-père: «S'il n'a jamais pris place pour monter à bord d'un navire armé dans l'obscurité de la nuit et à travers le brouillard, alors son père l'a fait.». La fascination de Benali pour la piraterie au Maghreb, et le rôle des Néerlandais dans ce domaine, ont commencé lorsqu'il étudiait l'histoire. Son professeur Herman Obdeijn lui a raconté l'histoire, pendant des siècles, de piraterie, des Hollandais qui se sont assimilés en Algérie! Ils étaient là, à la surprise de Benali «Je ne savais pas alors que ces corsaires flottaient aussi dans mon arbre généalogique». Il s'en rend compte lorsqu'il est en vacances dans son village natal d'Ighazzazen. La plage où il nageait quand il était enfant a été pendant des siècles le point de départ des bateaux de pirates. Les habitants du Rif complétaient leurs maigres revenus de l'agriculture et de la pêche par la piraterie - ses ancêtres aussi. En regardant de l'autre côté de la mer vers la côte espagnole, il se rend compte que sa région natale - avec l'enclave espagnole voisine de Melilla- a une histoire turbulente faite de guerres, de migrations et d'assimilation. Au XVe siècle, après la chute de la ville mauresque de Grenade, les musulmans ont été chassés d'Espagne et ont cherché asile dans cette région. Déjà à l'époque, les marins gagnaient de l'argent grâce à la traversée.

Un récit sur l'histoire, l'identité, l'assimilation, le voyage

«Voyageurs d'une autre ère» est plus un récit qu'un essai, mais cela ne dérangera pas, bien au contraire. Il est rempli à ras bord d'informations, racontées de manière divertissante et avec humour. Benali tisse habilement deux histoires de vie: la sienne et celle de Jan Janszoon. Il est lui-même arrivé aux Pays-Bas à l'âge de 4 ans; sa famille avait auparavant suivi une migration sans fin à travers l'Afrique du Nord. Jan Janszoon était un aventurier, qui a quitté sa femme et ses enfants pour devenir un pirate. Il n'a eu aucun problème à monter à bord des navires néerlandais. Son assimilation va si loin qu'il se fait circoncire et prend un nom-musulman: Mourad Raïs. Janszoon est le personnage principal de cette histoire, un corsaire qui était autorisé à attaquer des navires étrangers en échange d'une commission. Un aventurier qui n'a pas hésité à aller piller d'abord à Alger puis au Maroc sous le drapeau musulman et même à monter à bord de navires hollandais. Grâce à sa connaissance de la navigation, il possédait des informations précieuses et a réussi à se hisser au rang d'amiral de la ville pirate de Salé. Une personne à admirer pour son intrépidité et sa volonté de s'intégrer pleinement. Mourad Raïs était son nom.

Qui est Abdelkader Benali?

Benali est né au Maroc et est arrivé à Rotterdam à l'âge de quatre ans. Plus tard, il s'est installé à Amsterdam. Outre des romans et des pièces de théâtre, Benali écrit des articles et des critiques pour Algemeen Dagblad, De Groene Amsterdammer, Esquire, De Volkskrant, Passionate Magazine et Vrij Nederland, entre autres. Il est chroniqueur bihebdomadaire pour Trouw. Pour son premier roman, Bruiloft aan zee (Noces au bord de la mer), il a été nominé pour le prix littéraire Libris en 1997, qu'il a reçu en 2003 pour son deuxième roman, De langverwachte (La longue attente). En 2016, Benali est apparu avec sa femme et sa fille dans la série télévisée Chez Benali. La série a été présentée comme «un voyage de découverte culinaire et historique» à travers le pays natal de Benali. Benali a occupé le poste de «professeur culturel» à l'université de technologie de Delft pendant plus de deux mois à l'automne 2017. Avec cette conférence, l'université souhaitait créer un pont entre la technologie et l'art. En 2018, Benali a présidé le jury du prix littéraire Libris 2018. Benali a écrit l'essai pour le Mois de l'histoire 2020 (octobre), avec le thème «Est/Ouest», Voyageurs d'un nouvel âge - Jan Janszoon alias Mourad Rais. En somme, Abdelkader Benali est un homme très intéressant à connaître. A découvrir donc!