À peine quelques semaines après la parution de son ouvrage «1871, acharnement colonial», l'écrivain et historien Younès Adli vient d'éditer un nouveau livre intitulé: «Algérie-France, le trouble mémoriel». Dans cet énième ouvrage, Younès Adli continue d'explorer avec un regard académique l'Histoire de l'Algérie sous le prisme de nombreux angles d'attaque. Cette fois-ci, Younès Adli offre au lecteur une contribution sur la question de la mémoire. Non pour faire le rebelle, avertit-il, mais pour récuser sa condition d'autochtone -apatride, distillée par la vision pan-arabiste de l'histoire commune algéro-française. La tranche d'histoire contemporaine qui est en train de s'écrire et qui est baptisée: Commission algéro-française pour la mémoire, est pour le moins surprenante, dans la mesure où elle ne déroge pas à cette sacro-sainte règle arabo-islamiste, souligne Younès Adli.

Ce dernier ajoute: le sens de l'histoire aurait voulu que la commission propose les rectificatifs politiques qui ont manqué jusque-là pour une prospective commune lumineuse. Mais regrette et déplore Younès Adli, elle n'a enregistré que des obstacles à un avenir plus intelligent et plus solidaire autour du Bassin méditerranéen. «Pour des raisons idéologiques et bassement matérielles, l'on assiste à des pratiques de rabibochage et à un jeu cru de gaspillage de générations, lesquels, au fond, ne profitent à aucune partie», explique Younès Adli.

L'ouvrage de Younès Adli de 190 pages, est scindé en vingt-trois chapitres.

«Journée des harkis et journée du savoir»

L'auteur y critique le rapport de Stora qui, selon lui,

fait se changer les fondements et les symboles de l'Histoire de l'Algérie tout cela en passant par «le diktat des archives officielles» qui ont engendré une instrumentalisation de la question mémorielle.Concernant l'instrumentalisation de certaines parties de l'histoire commune des deux pays, l'auteur cite,, notamment la célébration en France de la journée des harkis, la commémoration des événements d'octobre 1961 et bientôt le soixantième anniversaire des accords d'Evian. Pour Younès Adli, «il s'agit de répondre beaucoup plus à des préoccupations de consommation politique immédiate avec l'élection présidentielle française qui arrive». À travers le chapitre intitulé: «Journée des harkis et journée du savoir», l'auteur se pose la question de savoir: comment et pourquoi la partie française de la Commission mixte sur la mémoire a déjà ficelé son rapport et débuté son application, avec le rapport Stora, pendant que la partie algérienne peine à s'organiser?

Analyses et réflexions

Dans un style aéré, fluide et attractif, Younès Adli s'est adonné à des analyses intéressantes à travers lesquelles il remet en cause, par exemple, des APC (mairies) qui travaillent sur le sénatus-consulte de 1863.

Ces dernières ne reflètent que le plan de dépossession des terres de la paysannerie autochtone algérienne, le choix des référents historiques en porte-à-faux avec les racines du pays ou encore le souci qui a caractérisé les pouvoirs mis en place sur les deux rives depuis 1962 et qui ont abouti à «la fascination pour une histoire allégée». nD'autres chapitres ne manquent pas d'intérêt également, comme ceux portant pour titres: «Une démarche opaque», «Les troubles historiques algéro-français», «L'histoire que l'on nous envie», «Le front anti-amazigh», «les vieux démons», «Les craintes», «Ce dont nous avons besoin», «Ce dont la France a peur», «Etats contre peuples». Younès Adli est titulaire d'un doctorat en langue, littérature et société, obtenu auprès de l'Institut des langues orientales (Inalco) de Paris. Il est également universitaire et journaliste.

Il vit et travaille en Algérie où il milite pour la cause amazighe, la démocratie et les droits de l'homme. Il a publié plus de dix livres dont «La pensée kabyle» en deux tomes, «Des Igelliden aux Sultans», «Si Mohand Ou Mhand, errance et révolte»,

«Arezki L'Bachir, histoire d'honneur»,... Il est également l'auteur d'un roman historique intitulé: «Les Nubels».