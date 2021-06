Une exposition collective d'art plastique est organisée à la galerie d'art «Amendyl» à Alger au profit de l'Association nationale d'aide aux malades d'Alzheimer et à leurs familles «Wenesni». Signées par les plasticiens Ababsa Djamila, Achab Ouiza, Benaoudia Meliza, Sadat Cherfaoui Narimane, Haffaf Hamrene Nadya, Melouk Soraya et Mekedem Abdelkader, cette exposition qui se poursuivra jusqu'au 10 juillet comprend une vingtaine de toiles représentant divers courants artistiques avec en filigrane le patrimoine et la nature.

Cette initiative, première du genre, vise à mettre en avant l'adhésion de l'artiste plasticien à la solidarité sociétale et sa contribution à tout ce qui touche aux franges fragiles de la société, notamment les personnes souffrant d'Alzheimer et leurs familles, a indiqué le propriétaire de cette galerie d'art, créée il y a une année.

Le montant des ventes de cette exposition sera versé à l'Association «Wenesni» créée en 2016 pour l'aide aux malades d'Alzheimer et l'information et l'orientation de leurs familles.