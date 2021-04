L'Expression: Selon vous, le Printemps berbère de 1980 est-il un événement politique ou culturel?

Nacira Abrous: Le «Printemps berbère» est un double événement culturel et politique. Désormais, 1980 et 2001 sont deux rendez-vous majeurs du combat pour les droits linguistiques et identitaires, la démocratie et la laïcité. Ils résonnent ensemble dans la mémoire collective. Tafsut n 80 un épisode porté par le Mouvement culturel berbère qui a révélé une cohésion sans précédent dans l'histoire du nord de l'Afrique qui a fourni un socle de lutte, une forme inédite. Le printemps noir, genèse d'une révolte insistante et d'une fronde suivie d'un crime d'État. Le Printemps berbère n'est pas né ex nihilo, la résistance populaire à l'acculturation a été impulsée dès les années 60 et 70, principalement par un travail d'éveil culturel et politique. De l'action fondatrice de l'Académie berbère, à l'affaire des «poseurs de bombes» et avec des acteurs diversifiés, cette conscientisation a structuré les cadres mentaux de la militance berbère bien que stigmatisée ou décrite comme «activisme». Il nous reste aussi une image: celle d'une Algérie répressive considérée à l'époque comme une des voix de la lutte des pays du Tiers-Monde. Rétrospectivement, la crise anti- berbériste de 1949, désormais connue comme une rupture idéologique contre l'introduction de la réflexion arabo-islamique au détriment d'un projet moderne et équitable. Ces cadres de pensée n'ont pas beaucoup changé. Nous avons connu un bis repetita de notre histoire contemporaine. La guerre contre le colonialisme était motivée par le refus viscéral de la France coloniale de reconnaître des droits aux indigènes les laissant à la marge, mai 1945 en a été l'illustration la plus édifiante. Porteur de valeurs désormais adoptées dans les mobilisations politiques dans tout le nord de l'Afrique, sa répression a confirmé sa dimension politique forte. Résister à l'écrasement culturel et poursuivre le travail de désaliénation peut se poursuivre aussi dans la langue. Celle-ci doit continuer d'incarner ces formes d'émancipation sécularisées pour ne pas disparaître. Une vitalité linguistique au service d'un quelconque obscurantisme ou totalitarisme n'est pas envisageable.

Comment peuvent être perçues les commémorations?

Vous me faites penser à l'époque du «le MCB Bilan et perspectives». Aujourd'hui, l'idéal berbériste a donné naissance à différentes formes d'appropriations. Son examen a posteriori indique un décalage entre une perspective nationalitaire/transberbère et une démarche politique de terrain concentrée en Kabylie. Un travail de mémoire fantasmé, imposé par des parades et une «fétichisation» concomitant avec une répression, aboutit soit à un processus d'adaptation et de haine de soi ou à une rupture totale. Les questionnements chez les jeunes sont significatifs. Ceux pour qui le bilan serait négatif évoquent sa réduction au culturel parfois folklorisé. Il est vrai que dès l'ouverture du champ politique en 1989 cette dimension a constitué la première ligne de démarcation entre deux parties se disputant le vivier kabyle, la culture était le seul point de convergence. Commémorer pendant que l'autoritarisme se poursuit entre autres par le bouclage sécuritaire qui rappelle les régions garnison des systèmes totalitaires, semble n'obéir à aucune logique. La focalisation de l'État sur la Kabylie fait écran aux attentes des autres régions berbères tout en exerçant une pression sur tout ce qui sort de la doxa traditionnelle. Et, faire semblant de ne pas voir la Kabylie actuelle sur la voie d'une «rupture intégrale» est une voie sans issue. Le Printemps noir de 2001 en est l'illustration meurtrière. Dans une Algérie en crise où les postures médiatrices sont difficiles à identifier, le militantisme kabyle est rendu légitime par une minoration cadrée par la culpabilisation qu'aucun jeu démocratique ne peut entériner. L'historicisation balisée par les approches exclusivement nationalitaires tout comme l'esprit des «Printemps arabes» survenu 30 ans plus tard, n'arrangent pas les choses. À mon avis, le sens profond de ce printemps pourra être perçu dans les mobilisations ces jours-ci, elles vont démontrer si tout le peuple se reconnaît ou pas dans cette dimension. Qu'elle mette ou pas la Kabylie au centre, comme paradigme, ou en marge, désormais, au-delà des traditionnelles controverses, la question berbère est assurément inévitable. S'en saisir c'est assumer son historicité, sa place dans le paysage social, un projet de société qui peut, lui aussi s'appuyer sur la citoyenneté, la justice sociale et oeuvrer pour sa survie, sa vie.

Quel a été l'impact du Printemps berbère sur ce qu'on appelle «l'affirmation Nlinguistique»?

Avril 80 a consolidé la centralité de l'importance de la langue passée de la négation à une forme de légalité les acteurs militants qui ont croisé des champs divers à la fois: universitaires et artistes. Un décloisonnement fécond. Pour des raisons diverses, la visibilité de la langue dans les documents officiels de cette époque reste relativement limitée. Le rapport de synthèse du séminaire de Yakouren, par exemple, fait état d'une «commission langues populaires» pourtant l'arabe dialectal n'a jamais subi de mesures coercitives. Les présidents, les cadres et les artistes s'exprimaient bien officiellement par son biais. Cela témoigne de l'esprit conciliateur des militants, mais aussi l'ouverture du mouvement et l'espoir de voir une démocratie participative, une probable chance pour le berbère. Malgré cela le déni et la stigmatisation se sont intensifiés. Il a fallu un second printemps ensanglanté pour dire que nous y sommes encore. La chanson à texte a poursuivi la massification de cet intérêt pour la langue. Des travaux autres que littéraires sont progressivement diffusés comme Tajerrumt s Wurar, Amawal, les traductions par le biais de la revue Tafsut ont ouvert des voies ainsi que l'enseignement clandestin de l'écriture. Quand bien même la lecture et l'écriture sont restées élitaires, «l'individuation linguistique», concept développé dans le cadre des langues minorées, était assurée. Dans le nord de l'Afrique on ne peut pas parler d'une rencontre des cultures, mais de leur croisement «déloyal non équitable» au détriment d'une langue autochtone. Les nombreux rebondissements politiques, les résistances sociales et politiques démontrent que l'identité ne peut se fabriquer par légifération, on ne peut pas l'imposer pendant qu'on la dénie à ceux qui la réclament.

Pouvez-vous nous dresser un état des lieux sur le statut de la langue tamazight dans la sphère publique?

Les indicateurs de la bien portance d'une langue sont révélés par le respect des engagements politiques: les dispositions juridiques découlant de l'institutionnalisation et la constitutionnalisation de tamazight restent à ce jour insatisfaites, elles révèlent du même coup tout l'intérêt de l'État algérien pour l'équité entre ses citoyens. Si on décide de ne pas s'arrêter aux discours de circonstance, on peut considérer aussi sa visibilité dans le champ public: la presse, les médias lourds. Des chaînes nationales, régionales diffusent des programmes dans la variante locale avec l'intrusion de créneaux en langue arabe. L'inverse n'existe pas.

Pourquoi d'après-vous l'enseignement de la langue tamazight dans les cycles primaire, collèges et lycée avance-t-il en dents de scie depuis son lancement en septembre 1995?

Comparé à la situation de déni et de rejet institutionnel et social, l'enseignement est une avancée notable. Outre le manque de ressources, la configuration actuelle donne à voir une politique scolaire aux contours non définis. Envisager une intégration nationale à laquelle participeraient tous les Algériens est une bonne idée, mais quelle «tamazight» enseigner? A moins de se rendre à l'évidence que cette langue ne peut pas s'épanouir que dans ses déclinaisons dialectales. L'insécurité linguistique que peut vivre un apprenant dans une école voit sa loyauté envers sa langue, sa motivation écrasée par une configuration déloyale. Sa langue est une matière en négociation permanente d'espace et de moyens. Certes, le recrutement, la formation et le suivi -en Kabylie particulièrement -semblent en progression. La discontinuité d'un cycle à l'autre et des disparités régionales sont un signe alarmant. La pression exercée sur des associations actives dont la langue et la culture berbères sont les principales activités et le jeu des -interdictions autorisations- interdiction- un des signes d'enlisement. Nous sommes face à une domination institutionnalisée.

Qu'en est-il de celui de la recherche?

La recherche berbérisante est antérieure à la reconnaissance et à l'officialisation. Les départements ouverts en 1990 et 1991 sont le produit d'une mobilisation. Actuellement, les étudiants ne sont plus obligés de s'exiler. La densification des cursus, le recrutement d'enseignants et l'accroissement des effectifs peuvent aujourd'hui répondre à l'urgence. Les mémoires écrits en kabyle reflètent cette avancée. Cela est soutenu par l'accès ouvert sur la Toile mondiale aux ressources numériques. La recherche bénéficie de nouveaux chantiers exploratoires consécutifs aux ouvertures (enseignement, activité éditoriale). Il s'agit aussi de «disciplinariser» les contenus, poursuivre l'aménagement (graphie et norme) intradialectal ou panberbère et discuter l'intérêt ou pas de fabriquer une langue «tamazight». Face à la déperdition naturelle et aux «linguicides» programmés, l'urgence est là. Mais une langue berbère par Etat comme dans la configuration marocaine me parait une option de type centralisation, une solution plutôt politique. Peut-on imaginer un arabe classique par État arabe?

Scientifiquement parlant, les caractères latins sont-ils incontournables?

Je poursuis l'observation de ce terrain après avoir consacré une partie de mes travaux à la mise en oeuvre institutionnelle: ses mécanismes, ses étapes de codification; sa documentation programmatique. Les pratiques et les usages, les discussions et les virulentes controverses sont déterminés par les implications sociopolitiques de ces choix, ni la scientificité, ni l'affectivité ne sont déterminants. Remettre ce débat dans l'arène publique est purement idéologique. Les indicateurs institutionnels peu favorables aux caractères latins ne sont pas en mesure d'écraser la réalité sociolinguistique. Cette graphie est rendue crédible et indiscutable par la continuité de la production écrite dans ces caractères. Le tifinagh bénéficie de l'argument parfois mobilisateur de sa symbolique historique, mais l'expérience marocaine est un vrai cas d'école malgré les efforts consentis par l'Ircam et l'administration. Le débat est contre-productif car le reste des arguments ce sont des joutes fondées sur des clivages dépassant la question de la graphie. À mon avis, il serait préférable de privilégier la consolidation de la diffusion de l'écriture déjà en cours.

On assiste à une sorte «d'explosion» de la production littéraire en langue tamazight et sachant que vous avez, vous-même, une expérience d'écriture (poésie et adaptations, préfaces, les nouvelles comme «Javel» et «Tillas Timdillas» qui ont eu un certain écho, comment voyez-vous cette production?

Croissante et hétéroclite, la nouvelle vague se manifeste à travers des genres, des inspirations des thématiques et des esthétiques divers. En revanche, le chantier de l'édition, commercialisation, droits d'auteurs, montre une sérieuse fragilité. La chanson, quant à elle, occupe encore le sommet, le locuteur n'est pas systématiquement un lecteur. Seule la massification de l'enseignement assure un lectorat potentiel. L'accès aux parcours de la critique, de la consécration, aux distinctions et la possibilité de s'approprier les dynamiques des réseaux, déterminent sa diffusion. Il s'agit de trouver un modèle économique qui pallie cette vacuité et de s'affranchir de cette marginalité. Quant à la littérature de la diaspora, j'ai souligné dans une contribution en cours qu'elle constitue «un no man's land» car en dehors des connexions interpersonnelles. Ni les pays d'accueil ni les pays d'origine n'appuient ce mouvement créatif probablement en raison de ses conditions d'émergence, des polémiques sur le rôle de la diaspora ou encore des formes littéraires investies. Dans cette vague justement, c'est proportionnel, l'émergence des auteures souligne d'une part l'évolution du rapport à l'écriture dans la langue maternelle. Parler d'écrivaines suppose d'interroger le rôle social des femmes car le droit à écrire, et surtout à publier, ne va pas de soi. Reste à vérifier si leur écriture se nourrit, d'un point de vue esthétique et poétique, d'apports spécifiques au point de marquer cette écriture. Un échange continu avec des auteurs montre que les problématiques éditoriales et la recherche d'originalité sont posées parfois de la même manière. Les difficultés d'accéder à des espaces fermés aux femmes et où se tissent des réseaux entrainent une forme d'invisibilisation. Pour autant, elles ne se privent pas de l'acte d'écriture. Écrire demeure un vecteur d'accomplissement et de légitimation.

Qu'en est-il de vos écrits?

Concernant mon écriture juste publiée et lue sur la Toile, j'écris sans projet précis, parce que je cherche un sens nouveau à des mots simples; je ne peux pas parler d'une oeuvre mais un besoin d'expression dans un kabyle que je veux fluide, renaissant. Une tentative d'intervenir sur l'inconnu. Si maintenant une esthétique ou un registre finissent par caractériser mes écrits, les lecteurs pourront en juger.

Un dernier mot, pour conclure?

Je reste confiante, les jeunes générations sont solides et entreprenantes. Et, le mode de vie actuel, contrairement au nôtre il y a quelques années, fait qu'ils subissent les assauts médiatiques, des influences multiples via l'école, le Web et les modes de consommation. Les écrivains, artistes travaillant dans notre langue et dans un esprit de liberté et d'émancipation «A wer ne èè ta?bult n tatut».