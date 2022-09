Par Lounes GHEZALI*

Assia Djebar est, sans conteste, l'une des plus belles plumes de la littérature francophone contemporaine. Membre de l'Académie française, elle est l'auteure de plusieurs livres, romans, nouvelles ainsi que «La nouba des femmes du Chenoua», un film documentaire, auquel il faudrait peut-être rajouter un manuscrit inachevé qui devait s'intituler «Les Larmes d'Augustin». Au-delà de son style très élégant et poétique, sa force d'écriture réside aussi dans ses descriptions spécifiques fondées sur l'imaginaire et des faits d'histoire. Dans «Loin de Médine» où elle raconte les derniers jours du prophète (Qsssl), sous l'angle des femmes de Médine, dont certaines épouses même de ce dernier, elle plonge jusqu' ‘aux histoires d'amour et d'intrigues, jusqu'à l'arrière-ond de la aison» pour ainsi dire, pour ne pas dire du palais. Comme dans toutes les histoires du genre, les passions se déchaînent, les intrigues se multiplient pour la succession. Des femmes avec une certaine liberté d'entreprendre, se mêlent à l'histoire. Longtemps réduites par les différents historiens à des fonctions secondaires et sans importance, Assia Djebar, elle, tente d'élever leur rôle. Elle démontre que ces femmes de l'aube de l'islam ont contribué largement à l'histoire. Et ce sont elles-mêmes,ces femmes de Médine, assignées de surcroît à des tâhes pas des moindres puisqu'elles usent de leur légitimité de femmes, de mères et de raouyates (entremetteuses) qui parlent dans ce livre.Dans «Amour et Fantasia», Assia Djebar alterne simultanément un double récit. Celui d'une jeune fille, tenant la main de son père, qui va rejoindre l'école, et la pénétration française en 1830. Deux sujets apparemment n'appartenant pas à un même paysage,mais grâce au génie de l'auteure, ils sont tous les deux au coeur de ce roman sublime. Ils se juxtaposent, s'alternent,chapitre après chapitre. Tantôt mettant l'accent sur les violences meurtrières d'une conquête française, tantôt sur les différentes entraves rencontrées par une jeune fille scolarisée à une époque où les circonstances ou la société ne le voyaient pas forcément d'un bon oeil.

Ecriture en mouvement...

«Vaste est ma prison qui m'écrase» est un ensemble de textes où s'entremêlent le présent, le passé, des tragédies et des passions. Mais surtout des plongées dans l'enfance de l'écrivaine, comme une sorte d'autoportraits grâce à ses souvenirs. Ce n'est pourtant pas une succession d'événements qu'elle raconte, mais une diversité d'aventures, de scènes vécues. Ces scènes se déroulent dans un hors temps qui se dédouble de la conscience du présent. Mais ce livre n'est pas que ce passé «grommelant», il y a aussi des virées dans l'histoire contemporaine et antique. «L'esclave à Tunis», «Le comte transfuge», «La stèle et les flammes» oscillant encore une fois entre l'Antiquité et l'histoire contemporaine reliées par de nombreuses parties narratives fragmentées. «Oui, longtemps, parce que, écrivant, je me remémorais, j'ai voulu m'appuyer sur la digue de la mémoire, ou contre son envers de pénombre, pénétrée peu à peu de son froid...»

Héroïne et narratrice

L'une des forces de l'écriture d'Assia Djebar est aussi dans cette superposition constante de ses propres points de vue. Une sorte de dualité intérieure avec plusieurs approches à la fois. Cette multitude des angles de visions enrichit le texte, donne au lecteur un ensemble de mouvements qui le plongent dans les méandres de l'histoire lue avec différentes supputations et hypothèses. Une puissance haletante de transformation des événements décrits, qui entraine le lecteur dans des horizons multiples. Mireille Calle -Gruber l'introductrice du manuscrit inachevé, ce livre qu'Assia Djebar voulait intituler «Les Larmes d'Augustin», dira d'elle qu'elle écrit des livres puissants, (impressionnés) par l'histoire sanglante de l'Algérie.

*ÉCRIVAIN