La maison d'édition égyptienne Dar Al-Ain a organisé au niveau de son pavillon à la Foire internationale du livre du Caire une vente dédicace du dernier roman de l'écrivaine algérienne Fadhila Melhak «Indama Tachtahika El Hayat» (Quand la vie te désire), paru récemment aux mêmes éditions. Cet événement culturel, qui a réuni un groupe de penseurs et d'écrivains égyptiens et arabes, a été l'occasion de connaître la littérature algérienne qui a enregistré un grand succès dans de nombreuses manifestations et compétitions. Des membres de la communauté algérienne au Caire, et des étudiants venus découvrir les dernières oeuvres littéraires et scientifiques ont également assisté à cette vente dédicace. Le roman «Quand la vie te désire» raconte l'étrange parcours d'un groupe de jeunes qui choisissent la migration clandestine à la recherche de leurs rêves, sans se soucier des dangers qui les guettent dans cette dangereuse aventure. La romancière et poétesse Fadhila Melhak, était présente à la Foire internationale du livre du Caire en tant qu'invité d'honneur parmi les écrivains ayant représenté l'Algérie à cette manifestation.