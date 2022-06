L'écrivain, journaliste et enseignant universitaire algérien, le docteur Abdelaziz Boubakir, est décédé mardi à l'âge de 65 ans, des suites d'une longue maladie, ont fait savoir ses proches. Le défunt a consacré sa vie à l'écriture, à l'enseignement universitaire, au journalisme et à la traduction, notamment du russe vers l'arabe. Né à Jijel en 1957, le défunt a commencé ses études dans sa ville natale puis à l'université d'Alger où il a étudié le journalisme et l'information avant de poursuivre son cursus universitaire en Russie. De retour en Algérie,le docteur Boubakir a occupé le poste de chef du département audiovisuel à l'Institut des sciences de l'information et de la communication, puis directeur du Centre d'enseignement intensif des langues à l'université d'Alger. Il a été également rédacteur en chef du journal El Khabar Hebdo et de la revue Maalim relevant du Haut Conseil de la langue arabe (Hcla). Le défunt compte à son actif de nombreux écrits, dont «La littérature algérienne au miroir orientaliste», et «L'Algérie vue par les orientalistes russes». Il a également traduit de nombreux livres du russe vers l'arabe, dont «L'intelligentsia maghrébine» et «L'élite algérienne au début du XXe siècle».