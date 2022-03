Arezki Mensous a voué toute sa vie à l'enseignement avant de se lancer dans l'écriture qu'il exerçait par passion, mais aussi parce qu'il voulait s'exprimer dans une société où l'oralité a presque pris toute la place ne laissant que très peu d'espace à l'écrit. Ce qui a provoqué la disparition d'énormément de témoignages, de tranches de vie et de faits méritant amplement d'être consignés pour les générations futures et aussi, pour l'Histoire.

C'est ce besoin pressant d'écrire les choses qu'il savait et les tranches de vie qu'il avait gardées encore toute fraiches dans sa mémoire qui a fait de Arezki Mensous un écrivain. Il a ainsi écrit et publié trois livres dont il nous a longuement parlés dans sa dernière interview qu'il nous a accordée il y a un peu plus d'une année.

L'écriture, sa passion

Arezki Mensous a toujours été un homme humble et plein de bonté. Ce qui a fait de lui un écrivain très peu médiatisé. Il ne déclinait pas l'invitation d'un journaliste pour une interview sur ses livres, mais il ne faisait jamais le premier pas, guère par orgueil, mais juste parce qu'il était d'une modestie inouïe. Après avoir pris sa retraite dans l'éducation, Arezki Mensous a écrit ses trois livres, à savoir:

«À la gloire de nos aïeux», «Sur les sentiers de ma vie» et «L'homme de chez nous».

Arezki Mensous a vécu dans la ville d'Azazga où il jouissait d'une estime sans borne.

L'écriture était devenue sa passion préférée et, en plus des livres, il écrivait des textes sur tous les sujets qui l'inspiraient. Et les sujets ne manquaient jamais car Arezki Mensous s'était toujours inspiré de la réalité de la vie quotidienne.

Il en est de même, d'ailleurs, pour le contenu de ses trois livres. Arezki Mensous a puisé dans l'histoire lointaine de sa famille pour écrire ses livres. On peut dire que le regretté Arezki Mensous était venu à l'écriture par pur hasard. Sa passion pour les lettres est née tardivement quand il prit sa retraite et qu'il se retrouva du jour au lendemain, face à de longues journées difficiles à meubler. «Il me fallait seulement meubler de longues journées de la meilleure façon qui soit. Entre-temps, du fond de mes entrailles remontait une envie de traduire par la plume un ensemble de faits vécus, je dirais mal vécus, pour certains.

Des inédits

Je me suis mis à gribouiller, tellement je manquais de moyens syntaxiques que je me suis vu envahi par une autre passion celle de manipuler les règles de grammaire et leurs exceptions», nous déclarait-il quand nous l'avions interrogé «comment sont nés ses livres?». En effet, dans le cas d'Arezki Mensous, l'intention s'est vite transformée en passion. Il se mit alors à rédiger son premier récit intitulé «À la gloire de mes aïeux». Un ouvrage où l'auteur a mis à profit sa propre expérience sur la conception des évènements et des faits vécus. Dans ce livre, Arezki Mensous observe sa longue vie, le nombre et la diversité des moments de joie, mais aussi ceux marqués par les misères criantes, etc. Dans ce premier livre, paru aux éditions Alger-Livres, Arezki Mensous a choisi de raconter la vie de ses grands-parents. Mais aussi la sienne, une sorte d'autobiographie drapée dans l'histoire collective et familiale, le tout planté dans le contexte de l'époque, celui du colonialisme et de toutes répercussions négatives que ce dernier a eu sur la population algérienne. Dans ce livre, Arezki Mensous a décrit, avec minutie et moult détails, la nature des rapports entre les gens durant les années cinquante, le mode de subsistance et l'impact asservissant de la colonisation.

Le défunt Arezki Mensous a laissé des inédits dont un livre traitant de l'émigration pour une partie d'une famille et la vie difficile menée par l'autre partie de cette dernière. Arezki Mensous a, également, laissé un recueil de poésie inédit. Espérons que ses livres inédits soient publiés à titre posthume! C'est le meilleur hommage à lui rendre.