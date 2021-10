La rentrée est déjà là et pour l'école musicale de Acima Académie (Académie internationale de musique et de danse Algérie), c'est déjà pour bientôt. Dirigée par le maestro Amine Kouider, la reprise des cours est prévue déjà pour, aujourd'hui, 2 octobre 2021. Après trois sessions musicales réussies (d'avril à juillet derniers), les inscriptions pour cette nouvelle rentrée ont déjà débuté le 19 septembre et se poursuivent pour les retardataires jusqu'à ce 2 octobre. «Acima Académie propose une formation aux normes internationales, dispensée par une équipe de professeurs algériens et internationaux, enthousiastes et dynamiques, tous diplômés de l'enseignement artistique supérieur», peut- on lire dans le texte de sa présentation. L'école propose, en effet, des cours d'instruments (piano, guitare, violon, chant, saxophone, mandole, flûte et autres instruments selon la demande de l'adhérent), ces cours d'instruments sont accompagnés par des cours théoriques appelés formation musicale (solfège, histoire de la musique...). Ces formations sont accessibles pour les enfants dès l'âge de 6 ans, aux adolescents ainsi qu'aux adultes amateurs et professionnels. A noter que plus de 40% des adhérents sont des adultes. L'Académie est ouverte du samedi au jeudi de 9h à 19h pour les cours.

Une pédagogie ,excellente

Les avantages d'être adhérent au sein de notre Académie nous apprend - on sont: «Une pédagogie d'excellence, des cours de chorales gratuites chaque mois pour les élèves enfants, des sessions «carte blanche»» où les élèves auront le plaisir de jouer sur scène accompagnés de l'Orchestre symphonique Acima, des master class inédites avec des artistes internationaux, des opportunités de scènes lors d'évènements nationaux et internationaux.» Et d'indiquer: «Ouverte le 3 avril 2021, l'Académie Acima a reçu depuis, des retours positifs de la part de ses adhérents sur la pédagogie appliquée aux élèves enfants et adultes, la qualité et l'assiduité de ses professeurs, son environnement agréable et calme, ainsi que l'esthétique de l'Académie, sa situation géographique au coeur d'Alger, au niveau de l'esplanade de l'hôtel Sofitel, et la disponibilité d'un parking à proximité, le respect des gestes barrières et du protocole sanitaire, dans le cadre de la prévention contre le virus Covid-19.»

Un chef d'orchestre virtuose

À noter que les tarifs sont communiqués par mail à [email protected] ou par téléphone sur demande au 0770 20 35 99. Avec un directeur comme le maestro Amine Kouider, cette école gagne grandement au crédibilité. Né à Alger en 1967, il est bon à rappeler qu'Amine Kouider étudie la musique au conservatoire d'Alger. Ce violoniste virtuose poursuit sa formation de chef de choeur et de chef d'orchestre dans les conservatoires de Marseille et de Paris, puis à Copenhague avec Michel Tabachnik. Il se perfectionne auprès d'illustres maestros comme Manuel Rosenthal, Ilya Musin et Daniel Baremboim. Amine Kouider travaille au sein d'institutions aussi prestigieuses que l'Orchestre philharmonique de New York, l'orchestre du Kirov de l'opéra de Saint-Pétersbourg, l'Opéra national de Berlin, l'opéra de Paris, l'orchestre de Genève et l'orchestre Santa Cecilia de Rome. Il dirige en concert de nombreuses oeuvres symphoniques, des opéras et des ballets: Les Noces de Figaro, Don Giovanni, Le Barbier de Séville, La Traviata, Rigoletto, Carmen, Madame Butterfly, Casse-Noisette et Le Lac des Cygnes font partie de son répertoire. Par ailleurs, le maestro s'investit dans de nombreux événements en Algérie, parmi lesquels «Alger, capitale de la culture 2007» ou «Constantine, capitale de la culture 2015». Il a été récemment, au mois de juin, le directeur artistique du festival musical du mois culturel européen qui a remporté un franc succès.