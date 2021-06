L'association artistique de cinéma «Lumières» a rendu hommage, mardi, à son siège à Alger, à plusieurs artistes dans le monde du cinéma, la télévision, la chanson et les arts plastiques, à l'occasion de la Journée nationale de l'artiste, célébrée le 8 juin de chaque année. Dans une belle synergie, l'association «Lumières», la Fondation socioculturelle, «Dar Amimer» et plusieurs artistes, ont, dans le cadre d'une action de solidarité baptisée, «Solid'Art», sorti sur le marché «un CD de huit chansons», interprétées par des artistes de renom, destiné à la vente pour que les bénéfices servent à l' «achat de 50.000 trousseaux scolaires» qui seront distribués «aux enfants démunis» lors de la prochaine rentrée. Le président de l'association artistique de cinéma «Lumières», Amar Rabia, a, par ailleurs, réitéré, lors d'un point de presse tenu au siège de l'association, la «grande disposition de l'association à accueillir et aider les artistes, praticiens du septième art notamment, dans leurs projets artistiques». Dans une ambiance de grands moments, la dizaine d'instrumentistes de l'Orchestre de musique andalouse et chaâbie de la Maison de jeunes «Hassen-El-Hassani» de Bouzaréah, a pris le relai, gratifiant les nombreux artistes présents avec un florilège de chansons du patrimoine, rendues par la chorale et la voix suave de Meriem Djouadi. Dans son ton habituel de présentateur humoristique et élogieux, l'animateur vedette Djalal Chendali a ensuite appelé les artistes au programme des hommages de l'association «Lumières» à rejoindre la scène pour récupérer leurs trophées honorifiques.

Les artistes, Atika Tobbal, Amar Tribèche, Fawzi Saichi, Djamel Bouneb, Abdenour Chellouche, Djalal Chendali, Dalil Saci (plasticien), Abdelhamid Titache (réalisateur TV), Farida Krim, Naouel Zaâtar et Bahia Rachedi, ont ainsi été mis à l'honneur pour leur apport à la culture algérienne et l'ensemble de leurs carrières artistiques. Au sommet de ces hommages, celui rendu, dans un moment solennel, à la Palestine et au peuple de Ghaza notamment, qui a eu récemment à résister, une fois de plus, à l'agression meurtrière de l'armée d'occupation israélienne.

Le trophée honorifique et de «solidarité au peuple palestinien», remis par le président de l'association Lumières, «au nom de tous les artistes algériens, à Abou Amer, représentant de l'ambassadeur de la Palestine à Alger, a été appuyé par la diffusion du clip, «Waâd Allah Haq», réalisé par Ali Kheddam, sur une chanson dédiée au combat palestinien pour l'indépendance, composée par Madjid Belamine et écrite par Karim Djaffar. Itoumaine Ferhat, chargé de communication de l'association «Lumières» et également à la tête d'un ciné-club, a présenté aux visiteurs une rétrospective en photos sur le cinéma algérien depuis les années 1940, comptant plus de 200 photos, portraits et affiches, exposées au niveau du hall du siège de l'association. Amer Rabia a fait part de sa grande satisfaction de voir plusieurs associations culturelles et collectives artistiques, venir de différentes régions d'Algérie pour prendre part à la célébration de cette journée de l'artiste, à l'instar de l'association culturelle pour le cinéma amateur de Cherfa, dans la ville de Bouira. Dédiée à la célébration de l'artiste algérien, la date historique du 8 juin coïncide avec la disparition de l'artiste-martyr, Ali Maâchi, musicien, auteur compositeur et interprète tombé au champ d'honneur le même jour de l'année 1958, après avoir été lâchement exécuté par l'armée coloniale.