L'établissement Arts et Culture de la wilaya d'Alger, organise une soirée très riche en émotions, animée par la représentante de la musique andalouse, la troupe de musique arabo-andalouse, à savoir l'association El-Djazira, et ce vendredi le 30 décembre 2021, à la salle Sahel, Chéraga), à partir de 17h00.

Pour info, El Djazira a vu le jour en octobre de l'année 1993. Cette association a pour objectif de faire connaïtre et de promouvoir la musique classique arabo-andalouse en Algérie et à l'étranger.

Cette association compte à son actif de nombreuses expériences parmi lesquelles la création d'un orchestre de chambre baptisé «renaissance» et qui tente de faire exprimer la musique andalouse par une approche nouvelle, une musicalité différente et ce, grâce à l'apport d'instruments de musique universelle tels le piano ou encore le hautbois. Au prix d'efforts constants et d'idées novatrices, El Djazira tente d'universaliser ce patrimoine musical andalou tout en préservant son originalité et ses repères.