L'artiste plasticien Adel Djassas, de la wilaya de Sétif, a décroché, mercredi, le prix Mohamed Khadda d'arts plastiques dans sa 5e édition organisée dans la wilaya de Mostaganem du 4 au 7 avril courant. La cérémonie de remise du prix clôturant cette manifestation s'est déroulée à la maison de la culture «Ould Abderrahmane Kaki» en présence des autorités locales et plasticiens participant à cette édition venus de 18 wilayas du pays. Le deuxième Prix a été attribué à l'artiste Mechenef Hamza de la wilaya de Batna et le troisième Prix au sculpteur Belakhdar Hicham de la wilaya d'Oum El Bouaghi. Le Prix du jury a été décerné à l'artiste plasticienne Hadjer Mihoub de la wilaya de Mostaganem.

Le jury, composé de Djeffane Adlene, Belahcen Cheikh et Maâradji Larbi, a créé un 5e Prix du meilleur artiste plasticien autodidacte, attribué pour la première fois à l'artiste peintre Talouti Samia de la wilaya de Sidi Bel-Abbès. Lors de la cérémonie de clôture, un film documentaire sur le parcours de l'artiste plasticien défunt Ahmed Stanmbouli (1957-2020), qui relate le parcours de cet artiste surnommé

«Picasso d'Algérie» et ses contributions dans les domaines de l'enseignement et de la créativité et son role dans la création d'une école des beaux-arts à Mostaganem. Son épouse a été honorée à cette occasion.

Le Prix Mohamed Khadda des arts plastiques a été créé en 2014 à l'issue du Colloque national d'arts plastiques organisé dans la wilaya de Mostaganem où l'artiste Abdellah Benhimeur a décroché le Prix en 2014 puis Abdellaoui Mourad en 2015, Taleb Djamel en 2016 et le sculpteur palestinien Zaki Salam en 2019.