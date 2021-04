Une exposition d'art de la décoration de l'artiste Halima Salem M'hamed, qui présente un bouquet d'oeuvres arabesques aux particulières formes géométriques et graphiques, a débuté jeudi au Musée d'art moderne d'Oran (Mamo). L'exposition intitulée: «Une empreinte d'artiste» comprend 26 peintures artistiques, dont la plupart sont basées sur l'art de la décoration.

Les cimaises de la salle du Mamo ont été ornées de diverses pièces et toiles dans leurs formes géométriques et décoratives conçues par l'artiste Halima Salem M'hamed. Les oeuvres exposées mettent en exergue un talent et un travail de longue haleine. L'artiste a expliqué que la confection de telles oeuvres demande beaucoup de patience et de précision, affirmant être «fatigant et passionnant à la fois». Ces oeuvres d'art sont de formes variées allant du carré au polygone au circulaire et dénotent de la touche artistique de Halima Salem, qui a usé de motifs floraux et de calligraphie arabe, faisant preuve d'une grande créativité, révélée, notamment par une oeuvre réalisée avec des bandes géométriques horizontales et verticales à répétition.

L'élément peint plusieurs fois donne plus d'éclat à l'oeuvre décorative, a fait remarqué l'artiste, qui a une longue expérience dans cette spécialité. Les productions décoratives de l'artiste avec la technique «acrylique» reflète un fin professionnalisme dans le choix des couleurs à prédominance orange, bleu et jaune d'or qui sont cohérentes et homogènes avec des formes géométriques, linéaires et autres, les rendant rayonnantes et attirantes.

L'exposition, qui se poursuivra jusqu'au 8 mai, est la première individuelle de l'artiste Halima Salem M'hamed, qui a participé à plusieurs expositions collectives dans différentes wilayas du pays, dont l'exposition «Calligraphie arabe, décoration et miniatures», organisée en 2009 dans le cadre du Festival culturel international d'Alger, où il s'est orienté vers la spécialité décoration suivant les pas d'artistes ayant fait la gloire de la décoration islamique.

L'artiste Halima Salem M'hamed est diplômée de l'Ecole des beaux-arts d'Oran au début des années soixante-dix du siècle dernier. Il a rejoint les beaux-arts à Alger pour décrocher un diplôme en arts plastiques pendant la même période.

Il a obtenu ensuite une licence en arts plastiques à l'université de Mostaganem en 1997 et a enseigné les arts artistiques au cycles moyen et secondaire ainsi qu'à l'Institut de formation des enseignants.