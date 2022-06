Une exposition des toiles de l'artiste peintre Bachir Bencheik, qui restitue par la peinture la vie paysanne et la beauté des paysages naturels, a été inaugurée, jeudi à Alger. Intitulée «Paysages de la Kabylie et sa splendeur», cette exposition accueillie à la galerie Mohamed-Racim, regroupe une trentaine de tableaux consacrés aux paysages naturels, représentés dans leurs détails. Fasciné par les paysages naturels, Bachir Bencheikh opte pour l'impressionnisme figuratif comme style pour en restituer tous les détails et décrire la vie paysanne à travers des scènes de vie, partagée entre labourage, pâturage, collecte d'olive et tâches domestiques. «Les femmes à la fontaine», «Les moissonneurs», «La récolte des olives», «La vallée de la Soummam» ou encore «Champ de blé», sont entre autres, titres de ces toiles narratives et imprimées d'émotion. «J'ai toujours été fasciné par la nature et la beauté de ses paysages que je tente d'en représenter à travers mes oeuvres dédiées en partie au vécu des paysans et à la beauté des paysages, reproduits dans leur splendeur», a expliqué l'artiste. Avec des tons doux et profonds, ses toiles, en petit et grand formats, se distinguent surtout par la cohérence des formes et l'harmonie des couleurs qui invitent à la méditation. L'artiste évoque également Alger à travers, notamment un de ses illustres monuments historiques, la Casbah, en plus de la baie d'Alger. Passionné par la peinture dés son jeune âge, Bachir Bencheikh apprend l'art pictural sur le tas, avant de poursuivre des cours spécialisés au sein de la Société des beaux-arts à la fin des années 60. En cinquante ans de carrière, l'artiste a participé à plusieurs expositions individuelles et collectives en Algérie et à l'étranger. Organisée par l'Etablissement Arts et Culture, l'exposition «Paysages de la Kabylie et sa splendeur» est visible jusqu'au 28 juin.