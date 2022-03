Les touristes américains, Athmane Bali et le désert enchanté, ce sont là les premiers jalons qui plantent le décor enchanteur décrit par Ayer Mimoun dans son dernier roman «Kella». L'oeuvre est publiée par les Editions Casbah. Dans cette dernière, l'auteur parvient par la grâce d'un style qui peint merveilleusement l'immense Sahara algérien et ses ressources cachées, à capter dès le départ l'attention du lecteur. Le récit raconte le parcours d'un couple d'Américains, les Ellis, en villégiature dans le grand Sud algérien. Alan et April ont déjà eu le privilège de découvrir l'immensité du Sahara algérien quelques années auparavant et ne jurent plus que par «La fête de la S'beiba, le tindi, l'iImzad et les ahellil». Au fil des pérégrinations, le chemin des Ellis croise celui d'une femme, comme surgie de nulle part, en plein désert. C'est là que l'histoire semble commencer... Bien mieux que mille rendez-vous, le couple d'Américains découvre en fait «une artiste peintre de génie. Guidée par ces touristes de passage chez elle, dans le désert, la jeune et divine Kella ira s'exposer et exposer son oeuvre à New York, entre le ver-gris d'une célèbre statue et les tentations d'un Times Square étourdissant», lit-on en quatrième de couverture du roman. Gazelle ne pouvant se passer de l'ocre de ses dunes, Kella reviendra sur ses terres, forte d'une leçon que le lecteur méditera grâce à elle, ne balançant d'aucune façon entre ce que les hommes savent inventer d'éphémère, et les beautés éternelles créées par Dieu. Sans oublier l'amour. Bien malins ces génies bleus, qui aiment si mal jouer avec les coeurs de bien des personnages du roman.