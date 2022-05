Il ne s'agit pas seulement d'un livre, extrêmement détaillé, sur la crise dite berbériste, comme le lecteur pourrait le penser avant l'entame de la lecture, mais plutôt d'un ouvrage très fouillé sur le rôle de toute la Kabylie et de ses hommes dans la lutte du peuple algérien pour l'indépendance.

La période concernée par cet ouvrage s'étale du milieu des années 40 jusqu'à l'indépendance de notre pays. Ce livre très précieux est le fruit de plus de trente ans de recherches titanesques menées de manière inlassables par l'historien Ali Guenoun. Ce dernier n'a pas cessé, durant toute cette période, d'interroger des témoins oculaires et de premier plan, des acteurs et des artisans du Mouvement national et de la guerre d'indépendance ainsi que des auteurs. Ali Guenoun, qui maîtrise tous les rudiments de la recherche en histoire, a su réaliser un travail d'une extrême rigueur scientifique où la part de subjectivité est réduite à sa plus simple expression. Et c'est d'ailleurs l'un des grands mérites de ce livre de plus de 400 pages.

L'auteur n'essaye à aucun moment d'influencer le lecteur en tentant de lui «faire avaler» des vérités ne pouvant être vérifiées et confirmées selon des critères scientifiques auxquels ont recours les chercheurs dignes de ce nom.

Un éclairage sur la crise berbériste

Ali Guenoun offre plutôt un récit basé sur des témoignages recoupés et corroborés ainsi que sur des synthèses tirées des montagnes de livres d'histoire que l'auteur a lu tout au long de son travail de recherche. Le livre se veut d'abord et avant tout un éclairage sur la crise dite berbériste de 1949.

Ali Guenoun y revient longuement suivant avec minutie l'ordre chronologique du déroulement de cette étape du combat nationaliste algérien en faisant parfois des allers retours quand la situation l'impose. Il fait replonger le lecteur dans l'ambiance qui prévalait à l'époque, non seulement dans les rangs du Mouvement national en Kabylie, mais aussi au niveau de la direction nationale du PPA-MTLD.

L'auteur dresse les portraits des militants nationalistes ayant revendiqué, durant cette période, une Algérie algérienne qui reconnait l'ensemble des composantes réelles de l'identité nationale.

L'amazighité, aux côtés de l'arabité et de l'islam, a été le mot d'ordre mis en avant par Benaï Ouali et ses compagnons, ayant épousé la même définition de la future Algérie indépendante.

L'auteur raconte comment ce projet d'une Algérie algérienne a vu le jour, comment il a été véhiculé et vulgarisé puis comment il a été «isolé» avant d'être neutralisé par les militants d'une Algérie basée uniquement sur deux éléments identitaires, à savoir l'Islam et l'arabité.

Portraits de militants

En plus de Benaï Ouali, Ali Guenoun dresse les portraits d'autres militants convaincus à l'époque déjà, de la nécessité d'inclure la dimension amazighe, comme Mohand Ou Idir Ait Amrane, Amar Ould Hamouda, Mohand Amokrane Khelifati, Mbarek Ait Menguellet, Rachid Ali Yahia, etc.

Ali Guenoun a réussi à restituer l'ambiance qui prévalait à l'époque en mettant en avant, avec moult détails, les différents épisodes déterminants de cette période.

Les événements sont narrés de manière passionnante à tel point que parfois, on a l'impression que l'historien est à la fois témoin tant l'exactitude descriptive est frappante et édifiante. C'est dire à quel point Ali Guenoun a été imprégné de son sujet!

En parallèle, Ali Guenoun réussit, par extrapolation, à raconter comment la guerre d'indépendance et même la période l'ayant précédée, ont été vécues en Kabylie et dans l'Algérois. Il y est question du rôle gigantesque joué par le duo de choc Krim Belkacem et Amar Ouramdane.

Deux acteurs de taille qu'on retrouve pratiquement dans tous les chapitres tant il s'agit de deux figures ayant joué les premiers rôles dans l'ensemble des épisodes de la lutte pour l'indépendance, aussi bien avant le 1er novembre 1954 qu'après. Il y est aussi question de Abane Ramdane, Mohamed Boudiaf, Ait Ahmed, le colonel Amirouche, le colonel Abderrahmane Mira, Mohand Oulhadj, Said Babouche, Djoudi Attoumi, Messali Lhadj, Benyoucef Benkhedda, Mohamed Lamine Debaghine, etc. Il s'agit de personnages autour desquels est bâti ce riche ouvrage, en plus bien sûr des précurseurs du combat identitaire ayant principalement gravité autour de Benaï Ouali.

Ali Guenoun insiste tout au long de son livre, avec des preuves à l'appui, sur le fait que Benaï Ouali et tous les autres militants nationalistes qui ont revendiqué l'amazighité de l'Algérie, sont restés très attachés et de manière inconditionnelle et indéfectible au combat pour l'indépendance de l'Algérie. Ils n'ont jamais cessé d'être des militants nationalistes même quand le conflit avec la direction nationale avait atteint son paroxysme. Mieux encore, ils ont même préféré mettre en veilleuse la revendication identitaire afin de remettre à leur place ceux qui les accusaient à tort d'être à la solde de l'ennemi. Ali Guenoun réussit, à travers cet ouvrage, à enrichir de manière magistrale, la bibliographie liée à l'histoire de la guerre d'indépendance.

Le livre d'Ali Guenoun est préfacé et postfacé par deux sommités dans le domaine. Il s'agit des historiens Omar Carlier et Mohammed Harbi.