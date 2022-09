Par LOUNES GHEZALI *

«L'âme à l'étroit» est le troisième roman de l'écrivain Amar Ait Amer, après «Celle qui dit non» et «Plumaison». Paru chez l'Harmattan, à Paris, ce roman qui sera structuré sur le genre d'un récit, s'ouvre sur le départ vers l'exil d'Arezki, le personnage principal. Le temps alors se scinde en deux, puisque désormais, il y a un passé que ce personnage veut coûte que coûte oublier et un futur qu'il veut dans tous les cas sublimer. Le conflit où figure le mal appartenant au passé, et l'avenir qui appelle le bonheur, sont peints dans toutes les allégories du présent, dans tous les décors. Le départ, la destination, l'avion, l'arrivée, minutieusement décrits, diffractent l'image d'un passé qui, sans trop l'étaler, accapare tout le mal. Contrairement aux deux premiers romans, où l'histoire possède un côté idéologique sous-jacent, ici, le récit s'oriente plutôt vers les horizons sociaux. Tout affleure ou chante le désarroi, le mal de vivre dans ce pays aux multiples écueils, l'Algérie. Les traditions familiales, les méandres labyrinthiques de l'administration, les contingences matérielles, le chômage. Tout est tribulations qui donnent naissance au désir ardent de partir. Ce roman, réaliste, privilégie le regard du personnage plutôt que son langage. Ce personnage d'Arezki accepte le présent comme d'une évidence des choses, sans mettre aucun masque, sans vouloir changer le monde de quelque manière que ce soit. La narration intègre les événements du quotidien. Les découvertes d'un monde envoûtant, décrit avec des images saisissantes, toutes bien sûr en contraste avec celles d'avant. Le ton semble annoncer le merveilleux. La ville, Montréal, décrite dans sa composante physique et historique. Des noms nouveaux, Hélène, Sylvain... Les filles, surtout les filles! Toute cette vie québécoise qui insuffle le bonheur...Vaste panorama qui augure des moments d'ivresse de la vie. Mais, sans doute, le coeur a ses raisons que la raison ignore! Arezki n'est-il pas en train de poursuivre un bonheur là où il n'y a justement nulle trace d'amour? N'est-il pas dans une légèreté du ton qui appelle aux choses subjectives afin de combler tout cet archipel d'objectivité qu'il était en train de vivre? Les belles images attirantes de la ville, le monde merveilleux de l'exil, tous ces phantasmes devenus réalités suffisent-ils à Arezki de trouver ce bonheur tant recherché? Tout cet émerveillement décrit dans les premiers moments de l'exil banniront- ils les multiples et déroutantes voix intérieures? Pas si sûr! Les grognements du passé semblent toucher un coeur moins rigide qu'il n'y parait. Le monde possède aussi sa nuit qui parfois s'installe pour remettre en doute nos certitudes et tout ce qui nous semble figé. Ce roman aux relents balzaciens (qui rappelle quelque peu la montée à Paris des provinciaux du XIXe siècle) compare, décrit des frustrations, répète des aveux, des reproches. Le choix de la première personne et la simplicité de l'écriture rajoutent un charme certain. Le tout toujours avec ce miroir du passé impossible à éviter dans cette quête du bonheur qui semble perdu à jamais.

