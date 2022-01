One Beat Sahara aura lieu cette année. C'est ce qui est annoncé sur la page facebook de ladite manifestation. One Beat est une initiative du département des affaires culturelles et éducatives de l'ambassade des Etats-Unis, produite par Bang On A Can's Found Sound Nation, en partenariat avec l'ambassade des Etats-Unis en Algérie et le ministère algérien de la Culture et des Arts avec le soutien supplémentaire des ambassades des Etats-Unis en Libye, au Mali, en Mauritanie, au Maroc, au Niger et en Tunisie. Le projet établi avec l'Algérie ayant choisi le désert, ou le Sahara comme lieu d'ancrage pour une résidence artistique, a comme directeur artistique, le musicien et artiste Chakib Bouzidi du groupe Ifrkya Spirit qui n'a plus besoin de prouver ses compétences, encore moins sa filiation avec la musique africaine en raison de ses nombreux concerts en Afrique, mais aussi en Europe et partout dans le monde. Rappelons que l'événement One Beat Sahara, entendre «Un seul rythme au Sahara» devait avoir lieu l'année dernière, mais a dû être reporté pour cause de crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19.

Ainsi, du 21 février au 13 mars 2022, One Beat Sahara réunira 24 musiciens, issus de sept pays de la région d'Afrique et des États-Unis pour créer, en collaboration, des oeuvres originales et «développer un réseau mondial d'initiatives musicales engagées civiquement» comme il est souligné dans le communique dudit événement. Des artistes d'Algérie, de Libye, du Mali, de Mauritanie, du Maroc, du Niger, de Tunisie et des États-Unis se réuniront dans la ville oasis de Taghit, dans le sud de l'Algérie, pour deux semaines d'ateliers, d'écriture de chansons, de sessions d'enregistrement et d'engagement social, suivies d'une semaine à Alger.

Collaboration artistique et cohésion humaine

En effet, durant la dernière semaine du programme de cette manifestation, les participants de One Beat au Sahara se rendront à Alger où ils travailleront en résidence à Dar Abdellatif et enregistreront leurs créations finales, avec, à la fin, un dernier spectacle-marathon prévu le 11 mars à l'opéra d'Alger. Avant cela et, au cours de la résidence des 12 jours de One Beat Sahara à Taghit, les musiciens seront amenés à se former en groupes et composer ensemble de nouveaux morceaux. Le 5 mars, ils présenteront ainsi la première mouture de leur travail, lors d'un concert en plein air qui se tiendra à la lumière des anciennes gravures rupestres à l'extérieur de Taghit, avec la particularité, de la musique inédite, écrite pendant la résidence. S'agissant de la participation artistique, l'on notera les noms de plusieurs musiciens des plus talentueux qui viendront de Libye, du Mali, de Mauritanie, du Maroc, du Niger, de Tunisie et des États-Unis, mais aussi d'Algérie, bien entendu, tels que Bouba (compositeur, guitariste), Hind Boukella (auteure-compositrice-interprète), Karim Bouras (chanteur), Raja Kateb (auteure-compositrice-interprète),Soumia Ghechami (guitariste), Labib Benslama et Nazim Bakour (multi-instrumentiste).

Taghit comme lieu d'inspiration

La résidence comprendra aussi Matt Evans des USA, Kildjate Moussa du Mali ou encore Ibrahim Omar Mokhtar de Libye. Inspirés par le plus grand désert du monde, les One Beat Sahara Fellows exploreront les traditions musicales de la diaspora noire qui ont voyagé de l'Afrique aux Amériques, et fait le retour en Afrique.

On citera du hip-hop expérimental au gnawa, du jazz à la musique l'électronique maghrébine, et plus encore. One Beat se veut être «une constellation de programmes de diplomatie musicale qui a débuté en 2012 et a travaillé avec plus de 370 musiciens socialement engagés, avec de plus de 50 pays», peut- on lire, également, sur le communiqué de l'événement.

À noter que Domenica Fossati, Hailé Supreme et Chakib Bouzidi, sont respectivement, les directeurs artistiques de ces programmes pour les Etats-Unis et l'Algérie, avec le soutien du personnel de One Beat.

Il est bon de savoir,enfin, que ces dates de programmation et de représentations dépendent du développement de Covid-19 et peuvent être sujettes au changement en fonction de l'évolution de la situation internationale.

Dans un cadre aussi édénique que Taghit et sa palmeraie féérique qui inspire à la paix et au calme, gageons que cette résidence des plus revigorantes, sera des plus bénéfiques à nos jeunes artistes qui sauront produire à coup sûr des fruits musicaux des plus insoupçonnés!