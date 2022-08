La saison estivale s'annonce chaude en matière de jeux vidéo! À commencer par l'organisation de l'événement Alger Pop Culture au centre commercial Bab Ezzouar. Organisé par Esportdz en collaboration avec d'autres structures locales partenaires telles que Algerian Potterheads, GG EZ, Kpop Leader et d'autres organisations amatrices, la rencontre permettait au public algérien de découvrir les sports électroniques. Des compétitions ont été organisées durant l'événement sur des disciplines comme Steet Fighter V, Terken 7 et FIFA 2022.

La saison d'été fut aussi l'occasion pour les athlètes algériens de briller lors de la Coupe du monde des jeux de combat EVO 2022.

Organisée en ce début août 2022 à Las Vegas (USA), cette compétition internationale a accueilli des milliers de compétiteurs internationaux pour savoir qui sont les champions. Des compétitions ont été organisées pendant 3 jours sur Street Fighter V, Tekken 7, The King of Fighters XV, Guilty Gear Strive, Dragon Ball FighterZ et d'autres jeux. Ainsi, l'athlète international algérien Adel Anouche (alias BigBird) s'est classé à la 33ème place (sur 1320 participants) sur Street Fighter V, sur lequel il avait atteint la seconde place lors de l'édition 2019. Second athlète algérien, présent pour Tekken 7, le jeune talent Sid Ahmed Rabhi (alias Ken Hakushaku) s'est démarqué avec une 385ème place sur 1218 pour sa première participation après avoir atteint le podium lors d'une compétition organisée à Boston. Yacine Tahari, représentant de l'organisation Esportsdz déclare que «Cette saison d'été 2022 commence de très bonne manière pour la communauté algérienne avec ces deux temps forts! Nous avons pu reprendre les activités en présentielle après une longue période de Covid-19, nous n'avons pas arrêté grâce aux rencontres organisées en ligne. Le second semestre va être chargé en rencontres en sports électroniques avec pas moins d'un événement organisé par mois jusqu'à la fin de l'année 2022. Nous espérons que le public algérien sera présent en force.».