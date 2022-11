La 41e édition de la Foire internationale du livre de Sharjah s'est ouverte mardi dernier, à l'Expo Center Sharjah (Émirats arabes Unis) sous le thème «Passez le mot», avec la participation de plus de 2200 maisons d'édition représentant 95 pays.

La 41e édition qui accueillera l'Italie en tant qu'invité d'honneur a été inaugurée par le gouverneur de Sharjah, Cheikh Sultan Ben Mohammad Al-Qasimi qui a affirmé que cette manifestation internationale était une occasion de rencontre et d'échange culturel dans les différentes langues pour encourager l'échange et la créativité. Plus de 1,5 million de livres traitant de différents thèmes (sciences, arts...), y sont exposés, présentés par 1.298 maisons d'édition arabes et 915 maisons d'édition étrangères issues des cinq continents.

La manifestation verra la participation de 150 penseurs et écrivains arabes de 15 pays, dont l'Algérie qui animeront 12 jours durant près de 1500 conférences et débats thématiques, outre

200 ateliers de travail.

Pour la première fois, cette manifestation sera ponctuée par un riche programme culturel consacré aux écrivains de l'exil, l'objectif étant de mettre en avant leur contribution à la connexion de la civilisation arabo-musulmane au monde entier, outre un programme culturel africano-arabe animé par des écrivains et des penseurs issus de plusieurs pays africains.

Plus de 30 recueils de poésie et de prose du défunt poète palestinien Mahmoud Darwich ont été exposés pour la première fois dans l'histoire des salons du livre à travers le monde arabe dans un pavillon spécial à la Foire internationale du livre de Sharjah, selon une responsable de la Fondation Mahmoud Darwich.

Mme Ranine Hadid, directrice des relations internationales et des projets à la Fondation Mahmoud Darwich, a déclaré à l'APS que la direction de la 41e Foire internationale du livre de Sharjah «a consacré un pavillon spécial pour exposer les oeuvres du poète palestinien Mahmoud Darwich, une première dans l'histoire des foires arabes du livre».

D'après la même source, le pavillon de la Fondation comprend les oeuvres de Mahmoud Darwich (22 recueils de poésie et

11 recueils de prose), ainsi que divers matières médiatiques, en sus d'un écran diffusant des documentaires sur sa vie et des extraits de ses poèmes.

«La Fondation Mahmoud Darwich a participé il y a deux jours à la Conférence des éditeurs arabes en marge de la Foire internationale du livre de Sharjah, et ce fut l'occasion de signer de nouveaux accords concernant la traduction des oeuvres de Darwich dans le cadre des efforts de la Fondation pour échanger l'expertise et l'expérience et préserver les droits de propriété intellectuelle pour les oeuvres de Darwich en coopération avec des éditeurs arabes et internationaux».

La 41e édition de la Foire internationale du livre de Sharjah se poursuivra jusqu'au 13 novembre.