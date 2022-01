L'Algérie prendra part à la 53e édition du Salon international du livre du Caire qui débutera, aujourd'hui, et s'étalera jusqu'au 7 février prochain, avec plus de 600 ouvrages et publications de maisons d'éditions algériennes, outre la présence de sept écrivains et poètes qui se sont distingués par leurs nouvelles publications, a indiqué un communiqué du ministère de la Culture et des Arts. L'Algérie marquera sa participation «par des publications dans les domaines de la littérature et de l'histoire, ainsi que des ouvrages sur le patrimoine culturel et architectural et des livres pour enfants», parus, notamment au cours des deux dernières années, précise la même source, ajoutant que des ventes- dédicaces seront organisées au niveau des pavillons des éditeurs algériens. Cette participation s'inscrit «dans le cadre du plan sectoriel visant à promouvoir la culture algérienne dans le Monde arabe et les fora internationaux, conformément aux orientations du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, qui effectue une visite officielle en République arabe dÉgypte».

L'Algérie participe régulièrement au Salon international du livre du Caire et à d'autres salons de par le monde. L'Entreprise nationale des arts graphiques (Enag) représente les participants dans ce genre d'évènements qui constituent une opportunité pour faire connaître la littérature algérienne dans le monde. L'Algérie était l'invitée d'honneur du 49e Salon international du livre du Caire organisé en 2018. La Grèce sera l'invitée d'honneur de cette nouvelle édition organisée cette année sous le thème Identité égyptienne... Culture et avenir, avec la participation de plus de 250 éditeurs arabes et étrangers. Le salon pour lequel un protocole sanitaire strict a été mis en place en prévention des risques de contamination à la Covid-19, prévoit de nouvelles activités, dont une exposition pour enfants.