L'Institut français d'Alger accueille, actuellement, et ce, durant une semaine, une très belle exposition de photographies, placée sous le générique «L'Algérie et sa biodiversité». En effet, ouverte jusqu'au 16 décembre prochain, l'exposition, présentée à l'Institut français d'Alger, rassemble les cinquante photographies retenues par le jury, composé de personnels de l'AFD, de l'Institut français d'Alger et d'un photographe professionnel français. L'AFD, à savoir l'Agence française de développement (AFD) célèbre cette année ses 80 ans. C'est dans ce cadre que cette exposition a eu lieu. Elle fait suite à un concours qui a reçu beaucoup de succès puisque ce sont plus de cent photos qui ont été réceptionnées de la part de différentes personnes de tous les coins du pays. Ce concours de photographies portait sur la thématique de la biodiversité algérienne.

«La lutte contre le changement climatique et la protection de la biodiversité sont plus que jamais d'actualité, partout dans le monde. En organisant ce concours ouvert à tous, l'AFD a voulu mettre en valeur la richesse et la variété de la biodiversité algérienne, mais aussi la nécessité de protéger ce patrimoine naturel, face aux disruptions climatiques.».

Promouvoir le dynamisme artistique algérien

«L'Agence a également voulu valoriser et promouvoir le dynamisme et les qualités artistiques de la jeunesse algérienne, qui a largement participé au concours de photographies. L'exposition, présentée à l'Institut français d'Alger, rassemble les cinquante photographies retenues par le jury, composé de personnels de l'AFD, de l'Institut français d'Alger et d'un photographe professionnel français»,peut- on lire dans le texte de présentation de cette expo qui réunit de tres belles photos réalisées par des photographes amateurs, mais néanmoins émérites!

La flore et les faunes algériennes sont superbement mises en avant à travers ses beaux paysages, mais aussi des gros plans sur les animaux et autres insectes qui existent dans notre pays. En effet, la macrophoto a été sollicitée dans certaines photos donnant à voir des images superbement bien faites. Parmi la cinquantaine de photos exposées, trois ont été distinguées. Ces dernières ont mis l'accent sur la beauté de la nature, entre mer, animal et terre et végétation et arbre... D'ailleurs, le troisième prix est revenu à une jeune demoiselle qui a à peine 13 ans! Il est bon de signaler que l'AFD est en charge de la mise en oeuvre de la coopération au développement de la France à l'international. L'institution a célébré son 80ème anniversaire le 02 décembre 2021. Cet événement est célébré à l'Institut français d'Alger et dans les autres instituts du réseau.

Favoriser le développement durable

L'AFD, comme nous le fera aussi remarquer sa directrice Sophie Auber, contribue dans115 pays dans le monde à la réalisation des Objectifs de développement durable adoptés par les Nations unies en 2015. Partout où c'est possible, l'AFD privilégie les partenaires, pour lutter contre les inégalités mondiales et préserver les biens publics mondiaux. En Algérie, l'AFD est présente depuis 1968. Pour info, l'exposition «L'Algérie et sa biodiversité» a été inaugurée le 09 décembre simultanément dans les Instituts français d'Alger, Annaba, Constantine et Oran et le 12 décembre à Tlemcen. Cette expo met ainsi en valeur le patrimoine environnemental de l'Algérie et la dynamique artistique de la jeunesse algérienne. Elle sera accessible durant une semaine ou plus et un mois à Tlemcen selon les instituts. À l'occasion de cette exposition qui a été en outre rehaussée par la présence de l'ambassadeur de France en Algérie, des diplômes ont été remis aux derniers étudiants algériens ayant suivi avec succès le master «maîtrise d'ouvrage par le développement», proposé par le Campus de l'AFD et l'université d'Auvergne, en France. À visiter en toute urgence, cette exposition tombe à pic eu égard à ce que vit la planète et comme réchauffement climatique, mais aussi à tout les drames qui secouent l'actualité ces derniers temps. En effet, entre animaux en voie de disparition, liquidation, déboisage, feu de forets et autres massacres d'animaux, il est grand temps de repenser à notre environnement pour notre futur commun en commençant à sauvegarder ce trésor naturel qui appartient à toute l'humanité.