Avec une forte programmation cinématographique algérienne, l'Algérie se pavanera comme une véritable star à la salle de cinéma Le Trianon. Entre passé et présent, le cinéma algérien sera à l'honneur à travers ses films cultes et incontournables en passant par ses dernières productions et autres inédits en présence de leur réalisateurs. Le Festival du film franco-arabe (Fffa) de Noisy- le-Sec prévoit en effet, la projection en avant-première - en partenariat avec le Panorama des cinémas du Maghreb et du Moyen-Orient - du film du duo Adila Bendimerad et Damien Ounouri, à savoir «La Dernière Reine». Un film qui a été sélectionné en septembre à la section Venise Days à la Mostra de Venise et continue actuellement son bonhomme de chemin avec succès dans les festivals de cinéma. Ce film fait partie des 28 sélectionnés entre 26 fictions et deux documentaires, dont trois inédits en avant -premières. L'histoire de la dernière reine a pour ancrage historique le XVIe siècle, plus précisément l'année 1516. «La légende dit que le roi d'Alger avait une femme nommée Zaphira. Quand le pirate Aroudj Barberousse arrive pour «libérer» la ville des Espagnols, il est de´termine´ a` conque´rir Zaphira ainsi que le royaume. Mais Zaphira est-elle prête a` le laisser faire ou complote-t-elle pour elle-même?» dit le synopsis. Un film dont les cinéastes promettent de le faire sortir en Algérie en début de 2023. Un autre film récent que le public pourra découvrir est incontestablement «Houria» de Mounia Meddour, avec Lyna Khoudri dans le rôle principal, jouant à la danseuse classique déroutée... et ce, dans une Algérie contemporaine pleine de paradoxes car marquée par des blessures d'un soubresaut d'un passé pas si lointain...Rabah Ameur-Zaïmeche entamera quant à lui, son grand retour avec «Le gang des bois».

Cinéma et histoire

L'Algérie sera également présente, incontestablement, à travers le film «Les Harkis» du réalisateur français Philippe Faucon. Le cinéma algérien des années 1980 sera également au rendez-vous avec la projection du «Thé au harem d'Archimède» de Mehdi Charef, qui date de 1985. L'Algérie figurera également au programme avec deux autres films et pas des moindres. On citera «Les oliviers de la justice» (1962), du réalisateur américain James Blue qui porte un regard extérieur sur la fin de la longue période coloniale française, mais aussi avec le film culte «la bataille d'Alger», sorti en 1966 de l'Italien Gilles Pontecorvo. Un long métrage qui, pour rappel, avait remporté le Lion d'or à la Mostra de Venise et une récompense au Bafta britannique de 1972. À noter que plusieurs rencontres avec les réalisateurs algériens sont prévues, en plus de deux discussions, à l'issue des projections, notamment avec l'écrivain Pierre Gras et l'historien des colonies françaises et des processus de décolonisation, Alain Ruscio. Enfin l'Algérie sera aussi représentée via une exposition consacrée à l'artiste peintre Baya.

Des ponts entre les cultures

«À travers le Festival du film franco-arabe, la ville de Noisy-le-Sec et le cinéma Le Trianon offrent une véritable immersion artistique et un voyage cinématographique dans le monde arabe. Parrainé par le cinéaste Costa-Gavras, le Festival du film franco-arabe est un événement annuel organisé par la direction des Affaires culturelles de la ville de Noisy-le-Sec en partenariat et par Le Trianon, cinéma public territorial Est-Ensemble, en collaboration avec l'Institut français de Jordanie à Amman, la Royal Film Commission de Jordanie et la municipalité d'Amman. Le Festival du film franco-arabe de Noisy-le-Sec est né en 2011, d'une volonté de créer des ponts entre les cultures pour favoriser la compréhension, la découverte et les échanges. Chaque année, une compétition de courts-métrages est organisée peut-on lire dans le texte de présentation de ce festival. En effet, «Depuis 2012, le Festival du film franco-arabe (Fffa) invite le public à découvrir autrement la culture franco-arabe, à travers le cinéma bien sûr, mais aussi la musique, les arts graphiques, l'artisanat ou encore la gastronomie...» Pour 2022 c'est l'Algérie à travers toute sa richesse que le public français est invité à (re) découvrir...