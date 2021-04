Paris se dote pour la première fois d'une foire internationale d'art moderne et contemporain dédiée aux artistes du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord (Middle East & North Africa) qui seront représentés par des galeries incontournables. Pour cette 1ère édition, Menart Fair, nous apprend -on, une vingtaine de galeries internationales seront réunies durant quatre jours dans l'hôtel particulier de la maison de ventes Cornette de Saint Cyr. Du 27 au 30 mai cette foire proposera plus d'une soixantaine d'artistes modernes et contemporains, pour la plupart reconnus dans leurs pays respectifs.Le Sud et l'Est méditerranéens, le Levant et le Proche-Orient seront ici représentés par Menart Fair, avec des artistes du Maroc, d'Algérie, de Tunisie, d'Égypte, de Syrie, du Liban, de Palestine, d'Israël, de Jordanie, d'Iraq, d'Iran, d'Arabie saoudite, du Qatar, des Émirats arabes unis, et du Yémen. «Menart Fair souhaite ainsi partager et rendre compte au travers de cet événement parisien, du dynamisme et de l'effervescence culturelle du Mena. La foire mettra à l'honneur, 22 galeries venant de 13 pays, sélectionnées pour leur pertinence artistique.» peut -on lire sur le site de l'événement.

Galeries occidentales

«Certains de ces artistes vivant en Occident ont déjà la reconnaissance des institutions et collectionneurs ainsi qu'une véritable cote sur le marché de l'art international tels que Mona Hatoum, Kader Attia, Etel Adnan, Youssef Nabil, Nabil Nahas, Simone Fattal, Ahmed Mater, Joana Hadjithomas & Khalil Joreige, Amina Zoubir, pour ne citer qu'eux. Menart Fair permettra la découverte d'une soixantaine d'artistes, dont certains confirmés des années 50, 60, 70, tels que Mohamed Hamidi, Hamed Abdalla, Hussein Madi et d'un grand nombre d'artistes contemporains, souvent méconnus en France. L'art du Moyen-Orient comble le fossé culturel entre l'Orient et l'Occident» souligne Joanna Chevalier, directrice artistique de la foire. Pour sa part, Laure d'Hauteville, fondatrice & directrice de la foire affirme: «Relativement peu connue des publics, la mosaïque artistique contemporaine du Mena est encore jeune. Plusieurs «modernes» s'y sont affirmés, maintenant reconnus internationalement et la jeune génération d'artistes contemporains est parmi la plus nombreuse sur la scène artistique internationale. Cette relève est sans commune mesure, par sa richesse et sa diversité, son ébullition fertile, ses langages qui convergent ou se contredisent, formant un miroir inattendu du monde! Au carrefour des codes orientaux et occidentaux, une syntaxe créative singulière prend forme sous nos yeux, véhiculée d'une façon potentiellement globale: c'est un fait générationnel, amplifié par cette lame de fond technologique qui relie maintenant dans l'instant tous les points de la planète.» Outre les galeries européennes et internationales, de nombreuses galeries arabes prennent part à cette magnifique foire. Outre la galerie Ather de l'Arabie Saoudite, Elmarsa Gallery de Tunisie, Shirin Art Gallery d'iran, la galerie Cheriff Tabet spéciaisé dans les artistes libanais de la diaspora, la galerie 38 du Maroc, Leila Heller Gallery des Emirats arabe unis, qu'Eiwan al Gassar Gallery du Qatar notamment, la galerie jordanienne Wadi Finan sera également présente à travers de nombreux artistes.

Les galeries arabes et Hamza Bounoua

Wadi Finan représentera notamment Hamza Bounoua, artiste plasticien et fondateur de la galerie Diwaniya à Alger.Très actif dans le Monde arabe, Hamza Bounoua a fait fi de cette période de la Covid-19 en transformant cette malédiction en choses positives, puisque il n'a pas arrêté de travailler au courant de l'année de 2020 à 2021.. On citera le spectacle de lumière «paroles du ciel», l'exposition virtuelle solo avec la galerie Al Markhia sur Artsy «Reformat», à Doha, il a participé aussi à la 2 ème Biennale d'art Dafen dans la province de Dafen en Chine. A pris part aux ventes aux enchères El Bahi d'Art contemporain, Doha avec son oeuvre «Mirrors 04», a pris part également à l'exposition d'art collectif intitulée «Sharnaqa» au Bahreïn. Suite à cela, il lancera sa propre galerie d'art «Diwaniya». Il a été commissaire de l'exposition «Masarat», organisée par cette même galerie, il participera au nom de cette galerie à la foire artistique «Intersect21» de Chicago, il assurera l'encadrement et le suivi de la galerie Diwaniya Art lors de sa participation avec de nombreux artistes arabes au Salon International du Caire, en Egypte. Enfin, sa galerie abrite actuellement et jusqu'au mois de juin, la très pertinente exposition solo de l'artiste Ali Boukhalfa, intitulée «Jussur». Une rétrospective de ses peintures témoignant de l'évolution de son univers créatif «vers une déconstruction de l'humain et une intégration du patrimoine culturel algérien dans des oeuvres contemporaines marquées par une cinquantaine d'années de recherches et d'influences» dont le sculpteur français Jean Dubuffet avec lequel il a travaillé pendant trois ans dans les années 1970. Il en gardera une trace indélébile dans son travail de la matière...

À noter que Hamza Bounoua est le seul artiste algérien, vivant actuellement en Algérie et non pas à l'étranger qui part au Menart Fair. Une fierté donc pour le pays. À noter que la femme sera tout particulièrement mise à l'honneur dans les expositions qui se dérouleront dans les salons de la maison de ventes Cornette de Saint Cyr. Un autre visage de la situation des femmes au Moyen-Orient sera montré. «Il est important de savoir que de nombreuses initiatives artistiques et culturelles sont produites par des femmes», explique Laure d'Hauteville. Parmi ces femmes qui seront présentes, on peut citer Lulwah Al-Homoud, Nada Debs et Hiba Kalache, entre autres. Un certain nombre de maîtres arabes modernes, dont Etel Adnan, Hussein Madi, Mahjoub Ben Bella et Baya Mahieddine, seront également représentés. O.H.