L'Algérie a célèbré dimanche sa Journée nationale à Expo 2020 Dubai, une occasion de faire connaître sa culture et son riche patrimoine. Plusieurs activités artistiques et culturelles mettant en exergue la diversité de la culture algérienne et son identité ancestrale sont aux programmes de cette journée. La cérémonie de célébration se déroulera cet après-midi au niveau de la placette Al-Wasl eddar (à l'intérieur d'Expo 2020 Dubai), en présence du Premier ministre, ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane. Cette manifestation qui s'inscrit dans le cadre des activités du pavillon algérien prévues à l'occasion de cette exposition, permettra aux visiteurs de connaître le patrimoine culturel de l'Algérie et sa vision prospective à travers un voyage exceptionnel qui les transporte du berceau de l'humanité à Aïn Bouchrit aux ambitions de la transition énergétique et de la construction des villes intelligentes. Pour rappel, Expo 2020 Dubai qui s'est ouverte le 1er octobre dernier et s'étalera jusqu'au 31 mars 2022, offre à tous les pays participant à cet événement, l'occasion d'être à l'honneur en célébrant leur journée nationale. Selon les organisateurs, cette manifestation quotidienne offre, par ailleurs, l'opportunité unique à des millions de visiteurs de voir le monde à partir d'un seul endroit.