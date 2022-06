En cette année du soixantenaire de l'I'Indépendance algérienne, le Panorama des cinémas du Maghreb et du Moyen- Orient, Pcmmo propose plusieurs projections de films.

On notera «10949 FEMMES» de Nassima Guessoum qui sera projeté le 02 juillet au cinéma l'Écran.

Ce film documentaire dresse le portrait, à Alger, de Nassima Hablal, héroïne oubliée de la Révolution algérienne, qui raconte son histoire de femme dans la guerre, sa lutte pour une Algérie indépendante.

Charmante, ironique et enjouée, elle fait connaître à la réalisatrice d'autres combattantes, telles Baya et Nelly. À travers ses récits, l'Histoire se reconstitue à la manière d'une grand-mère qui parlerait à sa petite-fille. Chaque année, Nassima Guessoum lui rendait visite.

«Ce film donne à voir cette transmission de la première à la troisième génération.» affirme Nassima Guessoum.

Au menu aussi des Pcmmo, «Chroniques des années de braise» de Mohammed Lakhdar-Hamina au cinéma l'Écran puis au Louxor, le 05 puis le 17 juillet.

Le 12 juillet, sera programmée une série de courts métrages,Terre d'ombres de Fatima Kaci et Constellation de La Rougière de Dania Reymond-Boughenou) à l'Institut des cultures d'Islam.