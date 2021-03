Jeudi, Bloomberg a affirmé dans un article que la fortune de Kanye West avait bondi pour atteindre la somme mirobolante de 6,6 milliards de dollars. Une hausse qui serait due à l’excellente santé de sa marque Yeezy, boostée par un récent partenariat avec GAP dont la première collection doit sortir cet été. À ce titre, la publication table sur une valeur de 4,7 milliards de dollars pour la firme de l’artiste. En parallèle, le rappeur profiterait de 1,7 milliard de dollars correspondant à son investissement dans la marque Skims de sa bientôt ex-femme Kim Kardashian. Ce à quoi il faudrait ajouter 122 millions de dollars en actions et liquidités, ainsi que 110 millions de dollars correspondant à son catalogue musical. En suivant ces estimations et calculs, Kanye West est bel et bien l’Afro-Américain le plus riche, devant Oprah Winfrey ( 2,7 milliards de dollars), Michael Jordan ( 1,6 milliard de dollars). Toutefois, Forbes met en doute la méthode de son concurrent. En effet, un article de la publication spécialisée publié dans la foulée tend à fortement nuancer les affirmations sur la fortune de Kanye West, pour la simple et bonne raison qu’il s’agit d’estimations.

En effet, Bloomberg a notamment fondé ses calculs sur des prévisions publiées par UBS concernant la croissance de Yeezy. Or, il est pour l’heure impossible de chiffrer la future croissance que connaîtra la marque grâce au deal convenu avec GAP. Si on s’en tient aux chiffres avancés avec prudence par Forbes, la fortune de Kanye West se situerait plutôt autour de 2 milliards de dollars, ce qui est déjà conséquent. À noter que ce n’est pas la première fois que Forbes revoit à la baisse la fortune du rappeur, qui s’était alors fâché et avait fini par insulter le rédacteur en chef puis diffuser ses coordonnées sur Twitter.

Kanye West s’était fait bloquer son compte par le réseau social en conséquence.