Le VIIe «Festival culturel avec les peuples d'Afrique» FESTIVAL CULTUREL et la XVIIe édition de «la semaine avec les peuples d'Afrique», s'approchent. Du 25 au 31 mai, le Venezuela célébrera ces deux événements. Ainsi, un programme spécial sera partagé sur les réseaux sociaux de l'ambassade du Venezuela en Algérie: (Facebook, Twitter et Instagram et YouTube):

Il convient de signaler qu'à cette occasion, plus de 100 artistes et groupes de toute l'Afrique seront présents à travers nos réseaux sociaux, dans les arts de la photographie, du chant, de la danse, de la gastronomie et de la poésie. De même que des séminaires, Webinaires, programmes radio et BEAUCOUP PLUS seront également diffusés!

Le Venezuela n'a pas omis de réserver une place prépondérante aux artistes algériens et sahraouis dans ce riche programme.