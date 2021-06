Après la cessation d'activité imposée, pendant une année, par la crise sanitaire, l'action culturelle a repris de plus belle dans la wilaya de Tizi Ouzou où l'on assiste ces derniers jours à une floraison d'événements qui ne se ressemblent pas, mais qui relèvent tous de la culture. Désormais, il y en a pour tous les goûts et les choses ne font que commencer puisque le nombre d'activités culturelles ira crescendo et va atteindre sa vitesse de croisière dans les prochaines semaines. Rien que pendant le week-end écoulé, les Tizi Ouzéens ont eu l'embarras du choix d'aller voir le film «Héliopolis», projeté à la grande salle de la Maison de la culture Mouloud-Mammeri, en présence des acteurs et du réalisateur Djaffar Gacem ou d'assister à d'autres activités. C'est le cas de la rencontre littéraire animée par l'écrivaine Fazia Saheb à la bibliothèque prinicpale de lecture publique.

Présence nombreuse

Ils étaient nombreux à avoir assisté à la communication de l'auteure Fazia Saheb qui vient de publier un livre intitulé:

«Hayet, une faille, une vie». Fazia Saheb est une écrivaine originaire de Larbaâ Nath Irathen qui vit dans la ville de Tizi Ouzou. Après un parcours professionnel dans l'enseignement (enseignante de langue française), Fazia Saheb a fini par se convertir à l'écriture, mais aussi à l'art et à l'artisanat. Elle a d'ailleurs, organisé une exposition de ses oeuvres à Dar Abdellatif. En plus de son livre intitulé «Hayet, une faille, une vie», elle est l'auteure d'une monographie sur la haute ville de Tizi Ouzou (l'ancienne ville), intitulée «Entre, je vais te conter la Dechra de ma grand-mère». Fazia Saheb est membre de différentes associations comme l'Association nationale de femmes artistes algériennes (Faan), l'association de musique andalouse El-Amrawiya, l'association Environnement développement du patrimoine humain (Aepdh)...

Plusieurs activités en perspective

Le week-end écoulé, toujours, une deuxième rencontre littéraire a été abritée par la très dynamique librairie «Cheikh-multi-livres», sise au centre-ville de Tizi Ouzou.

Une occasion pour l'écrivain Sidali Kouidri Filali de présenter et dédicacer son livre:

«Wallada». Ce n'est pas tout puisque, de son côté, le théâtre régional Kateb-Yacine continue de présenter de nouvelles pièces de théâtre avec cette fois-ci l'oeuvre intitulée «Waq waq» écrite par Adila Bendimerad et Tarik Bouarara.

La pièce a été mise en scène par la coopérative «Mémoire» de Batna en partenariat avec l'Agence algérienne pour le rayonnement culturel (Aarc). Toutes ces activités se sont déroulées au moment où le coup d'envoi a été donné, jeudi, à la fête des cerises de Larbaâ Nath Irathen où la culture occupe une bonne place.

La wilaya de Tizi Ouzou s'apprête à accueillir la semaine commémorative du 23ème anniversaire de l'assassinat de Matoub Lounès le 25 juin prochain ainsi que la première édition du Salon du livre amazigh qui se déroulera du 2 au 5 juillet prochain à Ouacif. Ceci, en plus des traditionnels festivals du bijou d'Ath Yanni, la fête de la poterie de Maâtkas, la fête du tapis d'Ath Hichem, etc.