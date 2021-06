«La couleur est par excellence la partie de l'art qui détient le don magique. Alors que le sujet, la forme, la ligne s'adressent d'abord à la pensée, la couleur n'a aucun sens pour l'intelligence, mais elle a tous les pouvoirs sur la sensibilité», disait Eugène Delacroix.

Peindre pour l'artiste Ismahane Mezouar est une source d'élévation et d'épanouissement. «Peindre m'apporte un sentiment de liberté et de bien-être», dit-elle. Et de renchérir: «Entourée d'une palette de couleurs très vibrantes, brûlantes et flamboyantes représentent, pour moi, l'énergie, le feu, l'action. Mes oeuvres prennent forme entièrement de l'imagination, des sentiments intérieurs, car il n'y a pas de relation à la réalité. Je suis totalement dépendante de mon instinct, de mes pulsions et de mon langage pittoresque. Ce que j'affectionne particulièrement, c'est lorsque je me ret-rouve dans mon atelier au son de la musique qui me transporte ailleurs dans un monde guidé principalement par l'imagination, l'émotion, les sentiments et l'inspiration. Je ne tiens compte d'aucune autorité extérieure.» Et d'expliquer sa démarche: «Mon langage pictural est gestuel, ancré dans la nature et guidé par ma perception intuitive et spirituelle. Si j'aime utiliser un arc-en-ciel de couleurs, le bleu (notamment le turquoise) est le fil conducteur de la plupart de mes tableaux. C'est la couleur de la mer, mais aussi celle du ciel, que je ne me lasse pas d'admirer. Ce ciel, je l'aime, car il appartient à tout le monde, bien que personne n'en soit le maitre. C'est un espace éternel, fait de perfection et d'harmonie, inaccessible, mais source d'inspiration permanente; un espace entre hier et demain, où la liberté prend son essence et l'imagination, son envol.» Apres ces jolis mots, il ne vous reste qu'à visiter l'expo de cet artiste et ce à partir du 19 juin. Cette fois Ifru Design posera pour info ses valises à Al Bayazin, une maison d'édition sise à Résidence petit Hydra, Alger. Le vernissage aura lieu à partir de 17h30.

L'expo sera visible jusqu'au 29 du mois en cours...