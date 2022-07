L'Agence algérienne pour le rayonnement culturel (Aarc) a annoncé le lancement de la deuxième édition du Concours national de poésie Fasih, Melhoune et amazighe, dans le but d'encourager les jeunes talents, selon les organisateurs. Organisé à l'occasion des célébrations du 60e anniversaire du recouvrement de la souveraineté nationale, ce concours se déroulera autour du thème «60 vers pour la patrie», précisent les organisateurs. Le concours est ouvert aux poètes âgés entre 18 et 45 ans qui devront soumettre leurs oeuvres avant le 16 septembre prochain à une commission spécialisée, à l'adresse électronique.