L'objectif du projet Lost Tapes of The 27 Club est de sensibiliser le public aux problèmes de santé psychologique des professionnels de la musique. Vingt-sept ans après la mort de son chanteur et guitariste Kurt Cobain, Nirvana revient avec un nouveau morceau. La chanteuse britannique Amy Winehouse a fait de même, alors que cette dernière nous a quittés en 2011. Ces nouveaux morceaux sont-ils des chansons écrites de leur vivant jamais sorties jusqu'à ce jour? Non. Ils sont le résultat d'une intelligence artificielle. L'organisation canadienne Over The Bridge, qui vient en aide aux professionnels de la sphère musicale qui souffrent de problèmes de santé mentale, est à l'origine de ces nouveaux morceaux créés artificiellement. À travers la compilation Lost Tapes of The 27 Club, l'association souhaite sensibiliser le public à la dépression, l'isolation et aux problèmes de santé mentale dont peuvent souffrir les musiciens. «D'une façon ou d'une autre, dans l'industrie de la musique, la dépression est normalisée et romancée... Leur musique est perçue comme une souffrance authentique», a indiqué Sean O'Connor, membre du conseil d'administration de Over The Bridge au site Rolling Stone. Kurt Cobain, Amy Winehouse ou encore Jimi Hendrix sont souvent regroupés sous le nom du Club des 27. Ces artistes musicaux sont en effet tous décédés à l'âge de 27 ans et souffraient pour la plupart de dépression. Les nouveaux morceaux de Nirvana, Amy Winehouse et de Jimi Hendrix ont été élaborés par Magenta, une intelligence artificielle appartenant à Google. Pour ce faire, l'IA a analysé une trentaine de morceaux de chaque artiste, afin de composer un morceau qui leur ressemblait.