Invité du Centre culturel Algérien, l'événement baptisé «Koum tara», (d'après le titre éponyme ou qoum tara, traduit littéralement de l'arabe algérien par «lève-toi et admire» est une chanson traditionnelle algérienne de l'école arabo-andalouse d'Alger. Il s'agit d'une qasida dérivée de la sanaâ algérienne) se produira pour la première fois à Paris, et présentera sa nouvelle création.

Le spectacle qui possède déjà un album est composé d'un riche répertoire.

On notera Karim Maurice, aux compositions arrangements, la direction artistique, le piano et aux claviers, Hamidou au chant et mandole, Kamal Mazouni aux percussions, Brice Berrerd à la contrebasse, Gaël Rassaert et Mathieu Schmaltz aux violons, Clément Sozanski, l'alto et enfin Amandine Lefèvre, au violoncelle. Pour info, «Koum Tara» est une rencontre de plusieurs univers musicaux: sous la direction artistique de Karim Maurice, la poésie et les mélodies traditionnelles chaâbies chantant l'amour se fondent et se confondent avec la tradition du quatuor à cordes occidental, l'improvisation du jazz et les musiques électroniques. Chaque musicien apporte son identité et son savoir-faire au sein d'une même oeuvre, pour créer un véritable voyage culturel.

Après un premier album très remarqué par la presse internationale en 2018, le groupe se lance en 2021 dans une toute nouvelle création, mêlant

répertoire traditionnel réinventé et compositions originales. Rappelant que le spectacle «Koum Tara» s'est déjà produit sur initiative de l'Institut français d'Alger, en novembre 2018 à la salle Ibn Zaydoun et ce, sous forme d'un quatuor à cordes classique.

Au départ ce fut quatre univers musicaux qui se sont réunis autour d'un même projet, créé et dirigé par le pianiste compositeur Karim Maurice: la musique traditionnelle chaâbie, le quatuor à cordes classique, les musiques actuelles et le jazz.

La matière première a été extraite du répertoire traditionnel du chanteur chaâbi algérien Sid Ahmed Belksier. Après plusieurs concerts et représentations notamment dans les différentes villes française, la formation s'est agrandie et ses ambitions avec.

Ainsi en décembre Koum Tara se produira pour la première fois au sein du Centre culturel algérien de Paris. Gageons d'ores et déjà que le groupe connaitra à coup sûr un grand succès.

À noter que l'ouverture de la billetterie se fera en septembre.