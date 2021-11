«Koum Tara ou l'histoire d'une rencontre du chaâbi et du jazz» est le nom qui a été donné au thème de la soirée qui sera animée le samedi 11 décembre au Centre culturel algérien à Paris. En effet, le nom renvoyant au célèbre «inqileb» éponyme du patrimoine musical andalou, est une rencontre de plusieurs univers musicaux, autour d'un même projet arrangé et composé par Karim Maurice.

Les musiques traditionnelles chaâbie, le quatuor à cordes classique et le jazz, des thèmes qui ont été travaillés, déformés, ré-harmonisés, restructurés, sont les ingrédients utilisés par cette formation pour créer un spectacle original métissant et croisant les cultures. Chaque musicien apporte son identité et son savoir-faire spécifique au sein d'une même oeuvre. Après un premier album très remarqué par la presse internationale et de nombreux concerts en France et à l'étranger, Koum Tara se lance en 2021 dans une toute nouvelle création. Koum Tara sera au Centre culturel algérien pour un concert mêlant répertoire traditionnel réinventé et compositions originales.